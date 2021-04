El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este martes la intención del Gobierno de pedir a los grupos de PSOE y Unidas Podemos la retirada de la proposición de ley modificaba las mayorías parlamentarias necesarias para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), paralizada por el presidente del Gobierno en octubre en medio de fuertes críticas, incluso de inconstitucionalidad, por parte de las asociaciones de jueces y que, por iniciativa de ellas, fue puesta bajo la lupa de la UE y el Consejo de Europa.

"Vamos a proponer a los grupos que lo presentaron que lo retiren", ha manifestado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentaba la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa y cuyo principal objetivo, ser más eficaz, vinculó directamente con la necesidad de retirar la reforma que tanta suspicacias suscitó.

De este modo, el Gobierno desiste de forma definitiva de este proyecto, cuyo "reloj" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció "detener" para poder negociar con el PP la renovación de este órgano, que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018. De esta forma la reforma que sí ha salido adelante es la que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos mientras se encuentra en esta situación. Una reforma ha sido estudiada por el gabinete técnico del órgano y en un informe, que será llevado al pleno este jueves, advierte del riesgo de "atrofia" y "paralización" que conlleva.

Renovación pendiente

En el Poder Judicial calculan que de no producirse la renovación antes de que acabe el año el número de vacantes judiciales en el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales alcanzará el medio centenar, ya que no se pueden cubrir ni jubilaciones ni fallecimientos. De ellos, nueve son en el alto tribunal, aunque ninguno en la Sala Segunda, que es la en la única que se cubrieron todas las vacantes y aún no ha habido nuevas, tras las reforma de la ley orgánica del poder judicial realizada.

Con el anuncio realizado por el ministro queda desactivada la amenaza realizada por Podemos de resucitar la reforma que reducía las mayorías para realizar nombramientos ante la falta de acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Campo aseguró este martes que al PP "se le habían agotado las excusas" para no alcanzar un acuerdo y "proceder a renovar los órganos constitucionales".

La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, también se refirió a la falta de renovación del órgano de Gobierno de los jueces y criticó el incumplimiento de la Constitución que ello supone.