Más Madrid ha adelantado al PSOE como segunda fuerza en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid al lograr más votos, aunque siguen empatados en escaños (24).

Tras conocer los resultados, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha reconocido este martes que "no son buenos" y ha lamentado no haberlo logrado, por lo que reflexionarán "con tristeza y entereza".

Con el 99% escrutado, el PP obtiene 65 escaños de los 136 que tendrá la próxima legislatura la Asamblea de Madrid, lo que se traduce en el 44,73% de los votos, seguido del PSOE, que se queda como tercera fuerza, con 24 escaños y 16,85% de los apoyos.

"Hemos hecho propuestas sosegadas, pero obviamente no lo hemos logrado. Lo lamento. Analizaremos lo sucedido, los resultados no son buenos", ha reconocido Gabilondo en rueda de prensa en el Hotel Princesa Plaza donde ha estado siguiendo los resultados con su candidatura.

Gabilondo, recibido entre los aplausos de los miembros de su candidatura y el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha defendido que ha intentado "siempre" tratar de resolver los problemas de los ciudadanos y de ofrecer propuestas "sosegadas". Lamenta no haber podido conseguirlo porque "esos problemas siguen ahí" aunque los tratarán de afrontar desde "donde corresponda".

"No he sido capaz. Las cosas estaban plateadas en otros términos y yo no descalifico a nadie porque haya sido así. Nosotros seguiremos tratando de evitar la confrontación, porque Madrid no necesita eso, sino estar unidos todos los madrileños. Vamos a seguir luchando estemos donde estemos por la recuperación social y económica", ha defendido.

"Nuestro proyecto está vivo"

Además, el candidato socialista ha indicado que ya "analizarán" estos resultados que "no son buenos" aunque ha reconocido que no se los esperaban y confiaban en que se hubiera podido abrir paso a todos sus planteamientos.

Así, desde la "tristeza" que dice que no les importa "mostrar en público" y con "la entereza" analizarán y reflexionarán estos resultados para dar "respuesta a lo que quiere Madrid". No obstante, para él sigue siendo un orgullo estar representado al PSOE.

"Nuestro proyecto está vivo. Dentro de dos años volveremos de nuevo a las elecciones y estos dos años vamos a mostrar la vitalidad y hacer ver hasta qué punto somos capaces de analizar aquello que tenemos que reorientar. Felicidades a quienes han tenido mejores resultados pero nosotros seguiremos luchando por aquello que queremos", ha aseverado.