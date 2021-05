El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda y Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que el Gobierno no impondrá un sistema de pago por uso en la Red de Carreteras del Estado "si no hay consenso" para ello y ha reclamado al líder del PP, Pablo Casado, que aclare si efectivamente está en contra.

"Señor Casado, ¿usted está de acuerdo con esto? Porque a mí los sectores económicos me dicen que usted les dice lo contrario y, si es así, y no hay ningún consenso pues no saldrá, no se va a imponer nada", ha afirmado el ministro en la sesión de control del Congreso.

Ábalos ha insistido en que, con la inclusión de esta propuesta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado a Bruselas, el Gobierno solo pretende "abrir una reflexión e invitar al debate", y ha apuntado que, si no es posible debatir, el Ejecutivo "toma nota también".

En su intervención, el ministro ha aludido a los estudios que pidió el Gobierno del PP a la empresa estatal Ineco sobre el pago por uso en las carreteras, el último de ellos de febrero de 2018, cuatro meses antes de la moción de censura, que prevé la aplicación a partir de 2021.

"En mi caso no hay informes, ustedes estaban mucho más avanzados", le ha dicho el ministro al diputado del PP Andrés Lorite, que ha acusado a Ábalos de "mentir", de "engañar a los transportistas" y de "ocultar" que habían incluido esa medida en el plan de recuperación durante la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Lorite ha sostenido que la imposición de peajes es una "medida muy dañina para el conjunto de la sociedad, que lastrará la competitividad y la recuperación económica" y ha destacado que el Gobierno de Mariano Rajoy no la puso en marcha, mientras que el de Pedro Sánchez la ha llevado al Consejo de Ministros.