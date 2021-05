El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha denunciado este martes la "actitud clamorosamente pasiva" de las autoridades de Marruecos que no han puesto "ningún tipo de obstáculos" a los migrantes que han accedido a la ciudad autónoma, y que ha puesto "de manifiesto que la frontera está en manos" del país vecino.

En una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha sostenido por "informaciones" que habría recibido que las autoridades marroquíes desatendieron "cualquier tipo de requerimiento" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en solicitud de apoyo". "Es una evidencia que no podemos negar, porque si no reconocemos la realidad difícilmente podremos adoptar medidas", ha continuado Vivas, que ha asegurado que los sucesos vividos en Ceuta serían como si a España llegasen, en un solo día, cuatro millones de personas. "¿En qué situación quedaríamos?", se ha preguntado.

En este contexto, el presidente de Ceuta también ha lamentado que este episodio haya puesto "de manifiesto" que la frontera está "en manos de Marruecos", lo que provoca que los ciudadanos estén "con miedo y angustiados". "No sienten que la frontera esté lo suficientemente segura. Y hablar de frontera en Ceuta es hablar de integridad territorial y soberanía", ha apuntado Vivas, que ha exigido al Gobierno un refuerzo inmediato de agentes para poder reforzar las calles de la ciudad.

Este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un refuerzo de 200 efectivos, sumando 150 agentes de la Policía Nacional y 50 de la Guardia Civil para afrontar la crisis migratoria. El propio Marlaska ha señalado que un total de 2.700 personas han sido devueltas a Marruecos en las últimas tras asaltar la frontera de Ceuta con la complicidad de las autoridades marroquíes.

"Estado de excepción"

Además, Vivas ha asegurado que muchos niños no han ido este martes al colegio: "El ambiente en Ceuta es de estado de excepción". Así se ha expresado el mandatario autonómico 'popular' en declaraciones en Onda Cero, recogidas por Europa Press, donde ha lamentado los alrededor de 180 incidentes, ninguno grave, que se produjeron a lo largo de la madrugada y ha avanzado que mañana se suspenderá la campaña de vacunación porque, según ha dicho, el ambiente en Ceuta es de "estado de excepción".

Según ha dicho, este martes no se ha podido suspender porque todas aquellas inyecciones que no se ponen se pierden, pero ha alertado que la gente está con miedo sin salir de casa. "El ambiente en Ceuta es de estado de excepción", ha repetido el presidente ceutí, que ha dimensionado el "caos" que se produjo con la entrada de migrantes asegurando que no se sabe el número exacto de personas que entraron, "entre 6.000 o 7.000 personas, no sabemos cuantas son". Además, en cuanto a los menores, Vivas calcula que pudieron llevar unos 1.500 en un día.

Respuesta inmediata

El presidente de Ceuta ha desvelado que esta misma mañana ha estado en conversación con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que, según ha avanzado, le ha trasladado la percepción de los ciudadanos ceutíes ante la "invasión" que se produjo este lunes.

Ante esto, Vivas ha asegurado que Sánchez le ha pedido que transmita tranquilidad a la ciudad autónoma y que se están llevando a cabo las tareas necesarias para atender las peticiciones. "Lo que está en juego no es solo la tranquilidad de Ceuta, es la capacidad del Estado para preservar la integridad territorial de España", ha proclamado Vivas.

En este contexto, el mandatario autonómico ha señalado que sería una "equivocación" tratar esto como un problema migratorio. "Esto excede de ese aspecto", ha subrayado Vivas, quien cree que los ciudadanos de la ciudad autónoma interpretan esta "invasión" como que el Ejecutivo marroquí está intentando calibrar la determinación de España para garantizar la soberanía en las ciudades autónomas.