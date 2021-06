El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha afirmado este viernes, ante las informaciones sobre que el presidente del Gobierno prevé acometer una crisis de gobierno y podría excluirlo del Ejecutivo: "No me consta nada, pero tampoco lo contrario".

En declaraciones a los periodistas, después de participar en la charla "Campus universitarios: laboratorios para las ciudades sostenibles" organizada en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), Castells ha puesto en cuestión las informaciones que han trascendido porque lo que "pasa en el Consejo de Ministros o no me entero de nada o no es así".

Con todo, el titular de Universidades ha asumido que la decisión es "exclusiva y absoluta" del presidente del Gobierno y ha cuestionado que el resto de ministros tenga alguna idea de cambios.

Indultos en términos jurídicos

Además, Castells ha dicho que la voluntad del Gobierno es "considerar los indultos a los líderes independentistas que actualmente están en la cárcel" y hacerlo "en cuanto sea posible y en términos estrictamente jurídicos, y no políticos".

Así se ha pronunciado el ministro a preguntas de los periodistas tras participar en el debate "Campus universitarios: laboratorios para las ciudades sostenibles", organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), al responder sobre el dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en el que se pide al Gobierno español que libere a los líderes independentistas.

Sobre la situación en Cataluña, Castells ha señalado que la posición del Gobierno y la suya propia es que "hay un conflicto político" y que "solamente se puede resolver mediante el diálogo".

Para el ministro, este diálogo tiene que "abarcar" el conjunto de los problemas, empezando por los "problemas de vida de la gente" en Cataluña, que "no pueden seguir parados y requieren solución urgente", lo que el Gobierno "está dispuesto a apoyar".

Por ello, Manuel Castells ha afirmado que "lo más importante es empezar a hablar entre gente bien intencionada, con inteligencia y con ganas de llegar a acuerdos".

El ministro ha valorado positivamente que se retome el proceso de diálogo, que "no se había interrumpido realmente", pero que "no había continuado en la forma institucional".

Según Castells, el diálogo se reanudará "a corto plazo", una vez "resuelto el problema de la gobernabilidad en Cataluña" y cuando el Govern "haya querido retomar lo que ya estaba en marcha".