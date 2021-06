El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudirá a la cena que organiza el Círculo de Economía en Barcelona con el rey Felipe VI. Si bien en una entrevista a la agencia internacional Reuters, Aragonès no excluyó levantar el boicot al monarca en protesta por su posición tras el referéndum del 1-O, finalmente no asistirá al ágape, aunque sí a la inauguración de las jornadas que organiza el Cercle, así como a un encuentro con empresarios y representantes políticos internacionales. El repersentante del Govern será el vicepresidente, Jordi Puigneró. Asimismo, y según detalló la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, el 'president' viajará el viernes hasta Waterloo para entrevistarse con su antecesor, Carles Puigdemont, para "abordar el inicio de la legislatura".

"Lo que haga el Rey no modificará la agenda del 'president' " apunto Plaja, antes de sentenciar que "la voluntad es ocupar los espacios con independencia de lo que haga un rey que consideramos que no es el rey de los catalanes".

Aragonès también dice que los indultos "deberían ser un primer paso en la negociación" con el estado español para permitir que "los catalanes puedan decidir". Sin embargo, avisa de que no resolverán el problema político de fondo y reclama una amnistía para todos los encausados del 1-O.

Aragonès asegura a Reuters que su compromiso como presidente de la Generalitat es celebrar un referéndum autorizado por Madrid. Así, espera tener la capacidad para hacerlo antes de que termine su mandato.