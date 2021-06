Después varios días de aislamiento, los alumnos del IES Góngora de Córdoba confinados en un hotel de Mallorca tras ser contacto estrecho con "uno o varios positivos" ha comenzado a dar su versión de los hechos. Mientras, el Gobierno balear ha anunciado que se les hará una PCR el día 3 de julio y, en caso de dar negativo, dos días más tarde podrán volver a sus casas.

Marina, alumna del IES Góngora, ha expuesto en un vídeo cómo se procedió a aislarlos el pasado 25 de junio por la tarde tras personarse en el hotel en el que estaban una ambulancia y una patrulla de policía que les informó de que tenían que trasladarse a un hotel medicalizado pese a que todos habían viajado con PCR negativa y no habían asistido a las fiestas y macrobotellones que al parecer se celebraron días antes de su llegada. "Cuando llegamos, las plazas estaban cerradas a las 12 y no asistimos a ninguna de esas fiestas", recalca.

Por otro lado, María, una alumna del colegio Bética Mudarrra (Teresianas) que está aislada en el mismo hotel de Mallorca tras dar positivo, ha indicado que de los 50 alumnos de su centro, 46 permanecen confinados en distintas habitaciones. Solo conoce 4 que hayan vuelto a Córdoba. Según detalla, ella presenta síntomas parecidos a los de un resfriado, pero echan en falta un mayor seguimiento médico de los que están enfermos. "La atención médica no está siendo muy buena. Yo estaba en mi habitación con una chica que se han tenido que llevar en ambulancia al hospital porque se puso muy enferma, aunque al principio no querían por ser menor de edad", comenta, "el médico vino ayer por la mañana a vernos, le tomó la temperatura y a mí me dijo que volvería más tarde, pero ya han pasado más de 24 horas y aún no ha venido". Según María, continúan en el hotel aislados alumnos de las Teresianas, Góngora, Zalima, Las Esclavas, Colegio Británico y El Tablero.

Para combatir los síntomas del covid-19, están recibiendo pastillas de Paracetamol de 550 mg "y hay algunos que están bastante mal con fiebres muy altas". María indica que es muy difícil hablar con la recepción del hotel. "Yo he encargado compresas y champú a Glovo porque aquí nos dicen que no nos lo dan porque esto no es un hotel y llevo un montón de rato intentando hablar con ellos, pero no me contestan, tampoco puedo pedírselo a mis compañeras porque estamos todos aislados". Al igual que los estudiantes del IES Góngora, no saben cómo se va a organizar el regreso a Córdoba cuando les den el alta. "De momento, solo nos han dicho que el 5 de julio nos harán otra PCR y en caso de dar negativo, podríamos salir el 6 o el 7. María desconoce dónde ha podido contagiarse.