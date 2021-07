En varias conversaciones con Pedro Sánchez, Yolanda Díaz dejó claro que el peso de Unidas Podemos en el Ejecutivo no se podía negociar. Ambos llegaron al acuerdo de que la crisis de Gobierno no afectaría a los cinco ministros morados. Sin embargo, eso no implica que tengan asegurada su permanencia hasta el fin de la legislatura. La vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos no ha descartado cambios en el sector morado del Consejo de Ministros con el fin de "dar nuevas respuestas" a los retos que se vayan presentando.

Dos días después de que el presidente del Gobierno remodelara su gabinete con siete ministros nuevos y varios intercambios de carteras, Díaz ha abierto la puerta a otra posible reforma que afecte a Unidas Podemos. "En absoluto, la política, como la vida, es dialéctica y siempre hay que dar nuevas respuestas", ha respondido en la Cadena Ser a si los representantes morados tienen garantizado su asiento en el Gobierno.

No obstante, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recordado que hace apenas cuatro meses ya se produjeron ciertos cambios con la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo y la entrada de Ione Belarra al Consejo de Ministros al ocupar la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030. "Ya veremos lo que pasa de aquí en adelante", ha recalcado.

En sus conversaciones con Sánchez, Díaz reivindicó que el acuerdo de coalición que alcanzaron a finales de 2019 recogía el compromiso de que PSOE y Unidas Podemos mantuvieran un peso proporcional. Concretamente, el protocolo de funcionamiento firmado por ambos partidos establece que "en caso de reestructuración del Gobierno durante la legislatura, se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno". Además, aunque es el presidente del Gobierno quien tiene la potestad para elegir a los miembros de su gabinete, los morados señalan que esto depende de Díaz, como líder de este sector de la coalición.