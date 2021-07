La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido al PP "colaborar más y pelearnos menos" para quitar a Pedro Sánchez del Gobierno socialista, aunque también ha avisado de que su partido no se quedará dos años pidiendo elecciones anticipadas sino que trabajará por fomentar consensos y reformas.

"No podemos quedarnos dos años hasta que lleguen las próximas elecciones generales, pidiendo elecciones... soy la primera que no me gusta nada el Gobierno de Sánchez pero aunque no me guste tenemos que seguir trabajando y hacer reformas... Dos años es una eternidad", ha afirmado Arrimadas en una entrevista en la Cope.

Tras la convención de Ciudadanos de este fin de semana para reafirmarse en el liberalismo, Arrimadas ha reiterado que el PP y Ciudadanos tienen espacios políticos diferentes y ha apostado por colaborar y no atacarse para "vencer" al "sanchismo". "Yo lo que estoy es deseando colaborar. Hay que colaborar cada uno desde su espacio, y podemos llegar a electorados diferentes y no tener una operación contra Ciudadanos", ha señalado tras asegurar durante la convención que nunca se fusionarán con los populares.

Arrimadas ha explicado que la única oportunidad de "desbancar" al Ejecutivo de Sánchez en las próximas elecciones generales es colaborando Ciudadanos y el PP, como fuerzas constitucionalistas, por que de lo contrario si dentro de dos años "seguimos con la elección entre la izquierda o la derecha, Sánchez tiene la oportunidad de mantenerse en Moncloa". "Hay que colaborar más y pelearnos menos. En Europa funciona... que este modelo podamos tenerlo en este país. Hay que colaborar y no atacarnos entre nosotros", ha reiterado.

Arrimadas ha advertido de que si en Cataluña ambos partidos hubieran colaborado se hubiera evitado perder "muchos votos".

Por otra parte, la líder de Ciudadanos ha dejado claro que en Andalucía también deben mantener el gobierno con el PP porque se está demostrando "sólido y fuerte" y ha confiado en que agote la legislatura. "Espero incluso repetirlo como mínimo otros 4 años más. La posición de Ciudadanos es clarísima y garantizará su apoyo al PP. Creo que Juanma Moreno también cumplirá con su palabra", ha puntualizado respecto a un posible adelanto electoral en Andalucía.