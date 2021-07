Continuar con las medidas restrictivas actuales. Es la recomendación que han trasladado desde los expertos al president de la Generalitat, Ximo Puig, y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de cara a frenar el aumento de contagios de la covid que sufre la Comunitat Valenciana y que han alzado la incidencia hasta rozar los 500 casos por 100.000 habitantes y niveles de hospitalización de marzo con medio millar de personas ingresadas.

El consejo de especialistas en salud pública, medicina preventiva y microbiología, entre otros, han señalado la importancia de mantener las medidas restrictivas actuales para impedir que la curva de contagios aumente. En este sentido, las miradas de los técnicos están puestas en las distancias de seguridad en interiores y en terrazas de hostelería así como en evitar las reuniones multitudinarias.

Para este segundo aspecto, actualmente ya está en marcha la limitación de los encuentros sociales a 10 personas, una restricción que para que se pueda prorrogar más allá del 25 de julio deberá recibir el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia que ya avaló esta medida hace semana y media así como la aplicación del toque de queda en 32 localidades.

Con el consejo de los expertos bajo el brazo, el jueves será la Mesa Interdepartamental del gobierno valenciano la que deba decidir qué hacer con las restricciones. Según ha explicado Puig en una entrevista a TVE, esta comisión se reunirá el día 22 para avalar la ampliación de medidas y estudiar aplicar otras. "Es evidente que en una situación como la actual hay que activar al máximo la vacunación y mantener al máximo la prevención", ha expresado.

Así, ha indicado que según las restricciones que se quieran mantener o incluso ampliar (puede que haya nuevos municipios bajo el toque de queda) se hará la "pertinente consulta" al TSJ.

Los expertos han coincidido en señalar que el nivel de contagios todavía sigue alto, especialmente entre jóvenes y que la ocupación de camas hospitalarias no deja de aumentar aunque todavía no tiene una presión alta. No obstante, sí que alertan del incremento de casos de covid persistente entre los jóvenes una vez han pasado la infección.

Por todo ello, además de continuar con las medidas como el cierre del ocio nocturno o el toque de queda en determinados municipios, han señalado a la vacunación como una pieza clave para frenar la propagación del virus y evitar sus peores efectos. Sobre esta, el jefe del Consell ha señalado que a final de la semana se espera que haya un 70 % de la población con una dosis y un 55 % con la pauta completa.