La Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en Salamanca ha girado en torno al proceso de vacunación y la evolución de la economía española, pero en buena parte de sus reflexiones posteriores los mandatarios han abordado el tema de la financiación autonómica y los fondos europeos para la recuperación, dos asuntos en los que existen discrepancias.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comporte con "lealtad" hacia las comunidades autónomas que son "fieles a la unidad de España", y ha criticado los "privilegios" con los que, a su entender, se trata a Cataluña y País Vasco.

La dirigente madrileña, que ha criticado la idea de estructura federal planteada para España por algún presidente autonómico, se ha mostrado contraria a la llamada "armonización" fiscal o "eso que llaman fiscalidad justa", que a su juicio "consiste en subirle los impuestos a Madrid".

Ayuso también ha criticado que mientras que en otros países -ha citado Alemania, Francia o Italia- ya saben cómo se van a asignar los fondos europeos de recuperación tras la crisis de la covid-19, en España aún no se conocen los criterios de reparto, que teme que sea "arbitrario".

Andalucía

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha advertido a Sánchez de que no permitirán "bajo ningún concepto" privilegios al País Vasco o Cataluña y ha cuestionado qué "progresismo" es el que da dinero a las comunidades más ricas en detrimento de las pobres.

Moreno, que ha calificado la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca como "correcta" en las formas pero "decepcionante" en el fondo, ha dicho que el Gobierno andaluz no permitirá que se den más recursos a las comunidades más ricas.

Ha explicado que ven "con tristeza, preocupación y con cierto enfado" que se trate a estas dos comunidades mejor que al resto y ha considerado que "algo está fallando" porque "no se está produciendo un trato en equidad e igualdad con todas las comunidades".

El presidente andaluz ha dicho que a pesar de las "formas positivas" de la reunión, los objetivos alcanzados "no han sido los esperados" y ha hablado de una reunión decepcionante "por las prisas, por el orden del día difuso, por una especie de improvisación".

Ha vuelto a exigir la reforma del modelo de financiación autonómica porque Andalucía no puede "aguantar más" perdiendo "más de mil millones al año", lo que ha sumado a que en el próximo ejercicio recibirá 2.400 millones menos que en 2021.

También ha criticado que no cuenten todavía con una información "clara y precisa" sobre los fondos de recuperación por la covid y ha avisado de que se están creando expectativas y se puede decepcionar.

Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha augurado hoy que el futuro debate sobre la financiación autonómica se llevará a cabo "a cara de perro" entre las distintas regiones, con posiciones encontradas no en función de partidos políticos sino de cuestiones territoriales.

Lambán ha hecho esta afirmación en una rueda de prensa posterior a la celebración de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en Salamanca, con la única ausencia del presidente catalán, Pere Aragonès, y la "presencia condicionada -ha dicho-" del lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

"Los demás venimos a estas reuniones si nos llama el rey o el Gobierno, por respeto a los demás, por convicción constitucional y porque creemos que es la mejor manera de trabajar por el interés general de nuestras regiones", ha destacado Lambán, para quien la "anomalía" referida limita la posibilidad de hacer de España un "proyecto nacional".

Lambán se ha referido también a los fondos europeos a distribuir, que, a su juicio, deben de ser una "oportunidad" para el reequilibrio territorial del país, tras décadas, ha comentado, en las que muchas regiones han recibido un "trato injusto" frente a los beneficios obtenidos "por las que más protestan".

Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que la Conferencia de Presidentes se haya cerrado sin “acuerdos ni novedades”, después de seis horas de reunión en las que “ha habido muchos más monólogos que diálogos”, ha afirmado.

“Lamentablemente, no tenemos acuerdos ni novedades que podamos trasladar a los ciudadanos del conjunto de España”, ha opinado el mandatario gallego, que espera que la próxima reunión de este tipo sea una “convocatoria más fértil” que la mantenida este viernes. “Cuando no se acuerda nada, para los ciudadanos este tipo de reuniones no valen mucho”, ha considerado.

En este sentido, el máximo mandatario gallego ha criticado la “cerrazón” que, a su entender, el Gobierno ha mostrado respecto a muchas cuestiones planteadas por las diferentes comunidades autónomas, como, por ejemplo, el uso del certificado covid en actividades o escenarios de mayor riesgo.

En otro orden de cosas ha reclamado al Gobierno central un esfuerzo para conseguir más vacunas, al entender que los 3,4 millones de las anunciadas de Pfizer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía son insuficientes “para parar esta quinta ola”, ya que “se desacelera” el ritmo de vacunación.

En el apartado económico, ha vuelto a exigir un reparto equitativo y transparente de los fondos europeos y ha entendido como un “apartado de esperanza” la decisión adoptada para que los gobiernos regionales gestionen hasta el 55 % del montante total de fondos para la recuperación económica.

Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado que en la Conferencia de Presidentes que este viernes se ha celebrado en Salamanca ha habido un "compromiso unánime" de todas las autonomías asistentes con la vacunación y con la recuperación económica.

En una rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, García-Page ha considerado que la reunión ha ido "bastante mejor que el ruido ambiental de los últimos días hacía prever" y ha explicado que ha finalizado con una sensación positiva porque las comunidades autónomas han coincidido en ese compromiso unánime para "cumplir el objetivo de la vacunación y adelantarlo" y también con la recuperación económica, para que los fondos europeos sirvan para generar empleo y "dedicarlos a mejorar el país".

En este sentido, ha opinado que el gasto de fondos europeos se debe gestionar "obviando todo tipo de despilfarro" y que no comprometa gasto estructural, es decir,"pensando que es un gasto temporal, que es una solución temporal que tiene que dejar huella y suponer un valor añadido".

García-Page ha aprovechado para pedir al Gobierno que en 2022 siga facilitando fondos covid para poder hacer frente a los gastos extraordinarios en sanidad o en educación con motivo de la pandemia, pues ha adelantado que las comunidades van a seguir necesitando esos fondos y ha rechazado pensar que "se pueden poner en riesgo los miles de puestos trabajo de sanidad, educación y otros servicios que se han contratado y que antes de estar resuelto el problema se puedan retirar los fondos".