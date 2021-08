El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido las palabras del rey Mohamed VI de Marruecos este viernes en las que trasladaba su intención de inaugurar una "nueva etapa" en las relaciones con España y ha señalado que el Ejecutivo "siempre ha considerado a Marruecos como un aliado estratégico, tanto de España como de la Unión Europea (UE)".

Sánchez ha manifestado su agradecimiento al rey marroquí en su comparecencia de este sábado tras la visita al centro de acogida para desplazados afganos en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

"Somos aliados, vecinos y hermanos, y por tanto, damos la bienvenida a esas palabras porque sobre la confianza, el respeto y la colaboración presente y futura podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas que las que hemos tenido hasta ahora", ha aseverado el presidente.

Las palabras de Sánchez se producen como reacción al discurso a la nación pronunciado este viernes por el rey marroquí en el que señaló que espera continuar "trabajando" con el Gobierno de España después de la "crisis inédita" en las relaciones entre ambas naciones que tuvo lugar en mayo.

"De toda crisis surgen también oportunidades, y esta creo que es una gran oportunidad para redefinir esas relaciones, los pilares sobre los que se sustentan", ha asegurado Sánchez.

Asimismo, el presidente agradeció tanto a Charles Michel como a Ursula Von der Leyen sus palabras de apoyo durante aquellos "aciagos días de mayo" y ha señalado que fueron muy reconfortantes.

Respuesta del Gobierno a la Justicia

Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo dará "respuesta a los requerimientos de los tribunales" en torno a la repatriación a Marruecos de los menores no acompañados que llegaron a Ceuta de forma "masiva" a mediados del pasado mayo.

El presidente del Gobierno también ha señalado que uno de los objetivos ahora mismo es dar respuesta al "complejo equilibrio de convivencia en Ceuta" debido a la llegada de forma irregular de más de 9.000 personas en mayo.

"Lo que hemos hecho ha sido atender en todo momento a los menores en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta, también con las ONG, y con el reino de Marruecos", ha asegurado el presidente.

También ha señalado que la otra vertiente de la crisis sobre la que se está trabajando en estos momentos es la situación de los "más de 1.000 menores que hay en Ceuta" desde mayo.

De momento, las repatriaciones de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos se mantienen paralizadas hasta que no haya un pronunciamiento judicial. Sobre ello, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, explicó este viernes en declaraciones a la Cadena Ser que, tras la paralización del proceso de devolución de los menores no acompañados y en caso de que no se puedan llevar a cabo, es necesario "dar una solución" a la Ciudad Autónoma, que, según él, afronta una situación "insostenible".