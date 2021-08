El Ayuntamiento de Madrid ha restituido las placas de la calle General Millán Astray, cuyo nombre había sido cambiado por el de Maestra Justa Freire, en aplicación de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desvinculó al fundador de la Legión española de la Ley de Memoria Histórica.

"Millán Astray vuelve al callejero de Madrid y Justa Freire se va. Sigue el retroceso en todos los ámbitos. Almeida aprovecha agosto para estas fechorías", ha denunciado en Twitter la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.

Millán Astray vuelve al callejero de Madrid y Justa Freire se va. Sigue el retroceso en todos los ámbitos. Almeida aprovecha agosto para estas fechorías. 📸 @matallanas pic.twitter.com/RhrgtdbTlX — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) 24 de agosto de 2021

El Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa, aprobó el 28 de abril de 2017 con la abstención del PP y el apoyo de Ahora Madrid, PSOE y Cs el cambio de nombre de 52 calles con reminiscencias franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, entre ellas la de General Millán Astray. Particulares y asociaciones como la Plataforma Millán Astray y la Fundación Francisco Franco recurrieron la medida.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) determinó recuperar el nombre original de algunas de las calles modificadas, como General Millán Astray (cambiada por Maestra Justa Freire), Caídos de la División Azul (Memorial 11 de marzo de 2004), Hermanos García Noblejas (avenida de la Institución Libre de Enseñanza), El Algabeño (José Rizal), Crucero Baleares (Barco Sinaia) y la glorieta de Cirilo Martín (Ramón Gaya).

En el caso de General Millán Astray, el TSJM señaló que "ya en el año 1923 tenía el nombre de una plaza de Madrid" como reconocimiento "por su intervención en la guerra de Filipinas, por haber sido el fundador de la Legión española, así como por sus heridas en combate", y que ni "tuvo intervención" en el alzamiento militar ni tampoco una "participación directa" en la Guerra Civil.

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid han confirmado a Efe que hay otras calles pendientes de cambiar por sentencia firme, algo que se realizará "cuando la empresa encargada reciba las placas". Por su parte, la Plataforma Millán Astray ha agradecido el cambio de la calle del fundador de la Legión española.

Además de Más Madrid, ha criticado el cambio la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, que lo ha calificado de "vergüenza". "Me parece bochornoso no cumplir con la ley de memoria, pero pornerle una calle a este asesino no tiene un pase (...) Ya se llamaba Maestra Justa Freire. La ciudad está más sucia que nunca en todos los sentidos", ha escrito en Twitter.