La ministra de la Presidencia, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes que el Gobierno no se habría sentado en la Mesa de Diálogo con Cataluña si esta estuviera integrada por personas que no formaran parte del Gobierno de la Generalitat, es decir, que no se habría sentado con los expresos indultados que ha propuesto Junts.

Así lo ha afirmado Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada si el Gobierno se habría sentado en la Mesa de Diálogo, en el caso de que el presidente de la Generalitat no hubiera desautorizado la delegación propuesta por Junts e integrada, entre otros por el secretario general de Junts, Jordi Sánchez y del vicepresidente del partido y exconsejero Jordi Turull.

"Absolutamente no", ha espetado la Portavoz del Ejecutivo recordando, a renglón seguido, que el marco de la mesa de diálogo siempre ha sido el de dos delegaciones de trabajo formadas por miembros de ambos gobiernos. "No entendemos otro marco y por eso apoyamos la propuesta que acaba de lanzar el presidente de la Generalitat", ha recalcado.

No obstante, no ha querido hacer una valoración de la delegación presentada por Junts en la que incluía a dos expresos del procés indultados por el Gobierno.

Lo que sí ha aclarado es que previamente a la reunión de trabajo se producirá un encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés que después mantendrán un encuentro con las delegaciones de ambos gobiernos antes de que estas comiencen los trabajos.