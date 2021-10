El líder del PP, Pablo Casado, ha llevado al Congreso de los Diputados sus mensajes sobre la debilidad económica de España, un país que ve al borde del rescate. Como ha hecho estos últimos días en actos del partido y entrevistas en los medios de comunicación, el jefe de la oposición ha pintado una realidad negra con un Gobierno que hace leyes de vivienda "chavistas", Presupuestos "ruinosos, falsos" y está "arruinando" a los españoles con la factura de la luz. "Miente en todas sus previsiones, vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea, debe 400.000 millones a Banco Central Europeo, cuando no es capaz de ejecutar el 4% de fondos en un año. Esto acabará mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez", le ha lanzado.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha afeado a Casado ese discurso. Le ha dicho que un dirigente político "debe ponderar y medir sus posiciones". "Se puede hacer una oposición dura, contundente, pero no hacer declaraciones contrarias al interés de España y de los españoles. Y como no corrige sino que persevera, me veo obligado a corregirle públicamente. España no está en bancarrota, España crece, crea empleo a niveles previos de la pandemia y tiene una prima de riesgo baja", ha contestado. Y como conclusión le ha dicho que no sabe "adónde le llevara" este estilo de oposición, pero le pide que "no haga declaraciones que, además de ser falsas e insultan a la inteligencia de los españoles, contravienen el interés de España y los españoles".

Con esa idea de Casado ha seguido su portavoz, Cuca Gamarra, en su pregunta con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que le ha dicho que lo único que hacen es poner "palos en la rueda de la economía real" con subidas de impuestos. "Están ustedes en el rincón del 'no'. Usted sabe que el número de afiliados está por encima del nivel pre-pandemia, los parados juveniles, también, y que hemos un desastre económico y vamos a salir de esta crisis de una manera muy diferente de la anterior crisis financiera porque queremos una recuperación justa", ha contestado Calviño.