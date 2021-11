La comparecencia de los candidatos al Tribunal Constitucional pactados entre PP y PSOE en la comisión de nombramientos del Congreso de los Diputados llevaba camino de no ser más que "un paripé" en el que se negaban a participar todos los que habían quedado fuera del acuerdo hasta que le llegó el turno al diputado socialista Odon Elorza, que interrogó al primer candidato, Enrique Arnaldo, sobre su imparcialidad como si su partido no hubiera aceptado su nombre para llegar a un acuerdo con el principal de la oposición.

El socialista dedicó su intervención a preguntar a Arnaldo sobre su independencia respecto al partido que le ha propuesto, el PP, y su fundación Faes, en la que dio cursos, y el despacho con el que ha compaginado su labor como letrado de las Cortes, así como si temía tener que apartarse de eventuales recursos de amparo en el caso Lezo o en las causas en las que juzgado el expresidente balear Jaume Matas. Arnaldo hizo una defendida defensa del derecho a la presunción de inocencia, recordó que fue exonerado hace años y señaló que el caso Palma Arena se concluyó hace 10 años.

No recibir instrucciones

En su segunda intervención solo tuvo que contestar al PSOE, porque el PP elogió su trayectoria y Cs, Vox y Plural se limitaron a explicar por qué no participan en la comisión al entender que la elección de los candidatos no responde a su trayectoria sino a ser amigos de alguien. Arnaldo aseveró que nunca ha militado en ningún partido político ni en ningún acto electoral y, en cuanto a haber participado en cursos de Faes, aseguró haber más participado en "más de 400 foros de debate en España e Iberoamérica". En este sentido, dijo entender la independencia como "la falta de dependencia" y aseguró no estar sujeta a ninguna y no haber recibido ni toleraría instrucciones de ningún partido.

Arnaldo dijo conocer a casi todos los políticos de los últimos 35 años, pero no tener amigos en ese círculo, más allá que Pérez Llorca y Gabriel Cisneros y un disputado por Ciudad Real.