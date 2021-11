La última propuesta del ministerio de Inclusión en la mesa de diálogo social, aumentar temporalmente las cotizaciones sociales para allegar más recursos para las pensiones, ha alarmado y preocupado en Unidas Podemos (UP). Fuentes de la formación morada creen que esa iniciativa, que obligaría a empresas y trabajadores a pagar más a la Seguridad Social, va contra el espíritu del acuerdo de Gobierno con el PSOE, que apuesta por mantener y aumentar el poder adquisitivo de los pensionistas, "y no por reducir lo que ganan los trabajadores", apuntan. Sin embargo, el momento político actual puede propiciar que la discrepancia se exprese con sordina: los morados están centrando sus esfuerzos en estos momentos en la derogación de la reforma laboral, y no quieren verse arrastrados a polémicas que -opinan- pueden incluso disolverse sin conflicto.

Desde UP creen que una pugna ahora con Escrivá sólo lograría dar más realce a esa propuesta de Inclusión que ni siquiera se ha presentado completa (es un primer documento para el debate con los interlocutores sociales), con el riesgo, para los morados, de que comparta protagonismo con el debate que más les interesa: la derogación de la normativa laboral de la era Rajoy. Cuentan además con que la subida de cotizaciones será contestada tanto por las patronales como por los sindicatos y que por tanto sufra importantes modificaciones en los próximos días. Por otro lado, la sensación en las filas moradas es que la iniciativa de Escrivá tampoco gusta en la izquierda parlamentaria con la que el Gobierno tiene que contar para sacar adelante sus leyes, e incluso en las filas del PSOE puede generar reticencias. La estrategia para UP, por tanto, pasa por esperar a que la idea pierda potencia por todos estos factores antes de desatar un conflicto de consecuencias imprevisibles.

En UP apuntan a experiencias pasadas, en las que las ideas que han barajado Inclusión finalmente no han acabado materializándose (como ocurrió con la sonora polémica por la posible subida de los años de trabajo necesarios para el cálculo de la pensión, que no acabó trasladándose a ninguna mesa de negociación). Los morados avanzan que si la propuesta finalmente tiene más recorrido, volverán a explicitar públicamente su ideario en pensiones, que pasa por allegar más ingresos de grandes empresas y contribuyentes con más recursos en vez de plantear medidas de reducción de gasto, de prestaciones o de derechos.