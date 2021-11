A poco más de un mes del levantamiento de casi todas las restricciones, la incidencia por coronavirus se mantiene contenida en España, aunque con una leve subida en el último día hasta los 51,6 puntos, un dato aún favorable que contrasta con una mayor trasmisión en países como Reino Unido (873), Alemania (306), Francia (117) Portugal (105) o Italia (94).

Tras una semana de fluctuar en torno a los 49 casos por cada 100.000 habitantes, y tras dos largos puentes festivos, la incidencia pasa de riesgo bajo a medio (de 50 a 150), pero con una presión hospitalaria controlada tanto en planta como en ucis (4,37 % de ocupación en estas unidades, por debajo del umbral de riesgo del 5%).

La incidencia ha subido en las últimas 24 horas ligeramente en 14 comunidades y en Melilla. Tres autonomías son las que tienen la mayor trasmisión: Baleares (90,4), País Vasco (88,9) y Navarra (86,8).

Por todo ello, la mayoría de los indicadores de la pandemia en España ponen de manifiesto un escenario más estabilizado que en los países del entorno europeo, favorecido por una rápida vacunación, el levantamiento progresivo de las restricciones y el aún vigente uso obligatorio de la mascarilla, salvo en exteriores cuando se pueda mantener la distancia de seguridad.

Un ejemplo de ello es la comparativa que se desprende del último informe del Ministerio que dirige Carolina Darias, que revela las incidencias acumuladas en Portugal, Francia, Italia e incluso Alemania, país que logró un mayor control en oleadas anteriores y que ahora se encamina hacia su tercera ola con 33.949 contagios en el último día.

En Reino Unido se superan los 41.000 casos y se alcanza una incidencia por encima de los 873 casos, según los datos publicados en el citado informe.

Alta tasa de vacunación

Entre las variables que han contribuido a mantener la incidencia estable en España figura la alta tasa de vacunación, ya que se encuentra entre los 3 primeros países de Europa en los que se protegió a la población con mayor celeridad.

Ahora el 78,7 % de toda la población ya tiene inoculada la pauta completa de la vacuna, y más de un millón de personas ya ha recibido un pinchazo de refuerzo.

Asimismo, España ha mantenido la obligación de usar la mascarilla -salvo en exteriores cuando se mantenga la distancia de seguridad-, una medida que se ha ido levantando de manera anticipada, principalmente antes del verano, en países como Reino Unido, Alemania o Francia, entre otros.

Por ejemplo, en Suecia (con una incidencia que alcanza los 104 casos) no existe ningún requisito ni obligatoriedad de usar las mascarillas en lugares públicos, ni en el transporte ni en situaciones sociales, dejando la decisión al ciudadano.

En Portugal, el número de ingresados en los hospitales por covid ha repuntado durante esta semana. No obstante, su elevada tasa de vacunación (el 85,6 % de su población con pauta completa) ha provocado que la transmisión no se eleve rápidamente.

Francia, en donde los casos han aumentado en los últimos siete días -con una media de 2.000 diarios-, se retoma el uso obligatorio de la mascarilla en los colegios de primaria en aquellas zonas donde la transmisión esté por encima de los 50 casos.

Desde finales de octubre, las autoridades sanitarias de Italia han registrado un leve crecimiento "controlado" de los casos de coronavirus, especialmente en las provincias del noreste del país.

Más del 86% de la población italiana cuenta con la pauta completa, al tiempo que las autoridades sanitarias se plantean vacunar contra el coronavirus a los niños de entre cinco y once años a partir de las navidades, siempre y cuando los expertos lo aconsejen.

En Alemania, se ha registrado este jueves el máximo diario de contagios desde el comienzo de la pandemia (más de 33.000) y la incidencia supera ya los 300 casos por cada 100.000 habitantes.

Las autoridades sanitarias alemanas han alertado de "una pandemia de los no vacunados", e incluso han abierto la puerta a aplicar restricciones para los que no han recibido pinchazo. Y es que el porcentaje de población vacunada con pauta completa de la covid en Alemania no supera el 70 %.