Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 tendrán, sobre el papel, un fondo covid de 9.362 millones de euros. Los letrados del Congreso, en un informe al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, han avalado la enmienda que presentó Junts, y que fue aprobada por PP, Vox, Cs, ERC y EH Bildu, pese al error que contenía —hay un descuadre de 2.000 millones entre la cantidad que da de baja y la que da de alta—. Los servicios de la Cámara han propuesto a PSOE, Unidas Podemos —los que votaron en contra, junto al PNV— que presenten un voto particular para revertir el cambio. No obstante, fuentes socialistas descartan por ahora esta vía o cualquier otra. Porque para Hacienda, ocurra lo que ocurra con el trámite parlamentario restante, esta partida presupuestaria es "inejecutable".

El pasado miércoles, la Comisión de Presupuestos de la Cámara baja aprobó la enmienda para crear un fondo de más de 9.000 millones para hacer frente a las secuelas del coronavirus. El texto recogía que 1.600 millones irían para Catalunya. Fuentes del Ministerio de Hacienda avisaron rápidamente de que esta partida era "inejecutable" por "insuficiencia de crédito". María Jesús Montero insistió al día siguiente: "Técnicamente no es posible". Además de un error de identificación entre los distintos programas del proyecto de Presupuestos, la enmienda daba de alta un crédito de 9.362 millones, pero solo daba de baja 7.005 millones. El PSOE requirió el mismo miércoles a los letrados un escrito sobre la posibilidad de retornar al informe de la ponencia, al texto previo al cambio.

El alta es de más de 9.362 millones, pero la partida que se daba en la baja en la enmienda impulsada por Junts era de 7.005 millones. Los números no cuadraban

El informe llegó a la Mesa de la Comisión de Presupuestos a lo largo del jueves. En un documento de cinco páginas, los servicios jurídicos de la Cámara dan por buena la aprobación de la enmienda, pese a los errores que contiene: "Por más que la enmienda adoleciese de los efectos aludidos, el contenido de la misma forma parte ya del dictamen". Aun así, describen tres posibilidades para restaurar el crédito afectado: la subsanación de incorrecciones técnicas, la presentación de una enmienda transaccional —ninguna de ellas permitiría eliminar el fondo covid, sino ajustarlo a 7.005 millones— y el registro de un voto particular para "retornar al texto original".

Sin ninguna acción

El PSOE no tiene previsto poner en marcha ninguna de las opciones, al menos por ahora. Fuentes de la cúpula parlamentaria y del Gobierno descartan presentar un voto particular para revertir la enmienda. Además, la iniciativa caería en saco roto casi con toda probabilidad. Las fuerzas políticas que apoyaron el texto de Junts suman mayoría simple en el pleno del Congreso y podrían tumbar la medida. Queda también descartada, en principio, la posibilidad de registrar una enmienda en el Senado para sacar el fondo covid de los Presupuestos dado que la aritmética parlamentaria en la Cámara alta tampoco estaría del lado de socialistas y morados.

PSOE y Unidas Podemos, más el PNV, no tendrían votos suficientes, por sí mismos, para retornar al texto original

Aun así, fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en que esta partida será "inejecutable" porque no contará con los fondos necesarios para llevarse a cabo. Se abre la puerta, por tanto, a que el Gobierno deje pasar la enmienda para después dejarla morir al no poner en marcha el fondo contra el coronavirus. "Ocurra lo que ocurra en el Parlamento, no se puede aplicar. No da de baja ningún crédito, porque la partida que la enmienda daba de baja, directamente, no existe", señalan fuentes del equipo de Montero.