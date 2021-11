El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya pactado con ERC "a cambio de los presupuestos", exigir una cuota del 6 por ciento en lenguas cooficiales en las producciones audiovisuales, lo que afectaría a los contenidos de plataformas como Netflix o HBO, entre otras.

"¿Os podéis creer que, a cambio de los presupuestos, Pedro Sánchez avale que haya que imponer, incluso las plataformas extranjeras de televisión, que se traduzcan los contenidos, porque resulta que no puede la gente verlos en la lengua común de los españoles?", ha interpelado Casado en tono irónico.

"¿Podéis entender que coincida con la tramitación presupuestaria una sentencia del Tribunal Supremo que exige que los niños, al menos, reciban el 25 por ciento de clases en castellano en Cataluña, en la lengua común en español que la Constitución dice que tenemos todos el deber de conocer y el derecho a usar?", ha agregado el presidente de los 'populares'.

En este sentido, ha tendido una mano al PSOE para "que cuente con el apoyo de los senadores del Partido Popular en caso de que la Generalitat se declare en rebeldía y, por tanto, tenga que aplicar la Constitución o las competencias que haga falta, en este caso, educativas".

De igual modo, ha recordado que "las CUP, en la negociación de los presupuestos, ya dijeron que su exigencia sería otro 1 de octubre, otra declaración de independencia", algo sobre lo que no ha escuchado hablar al PSOE "que gobierna con ellos en decenas de ayuntamientos".

En esa denuncia de "imposición de la lengua" a los niños, Casado también ha sacado a colación que "en Navarra, la cadena pública emite dibujos animados en euskera, el Gobierno impone a los americanos de Netflix y HBO que tengan que traducir los contenidos y ahora, dicen que no van a exigir en Cataluña el cumplimiento del 25 por ciento de horas lectivas en castellano".

Y es que, según ha incidido Casado, las lenguas cooficiales también afectan a las administraciones públicas: ¿Por qué, por ejemplo, una persona de León no puede ejercer la medicina en Cataluña? Bueno, pues tiene el requisito de hablar catalán y ¿por qué, sin embargo, el médico catalán puede ejercer la medicina perfectamente en León?.

"¿Es decir, qué país estamos construyendo?", ha incidido al tiempo que ha aseverado que el PP deshará "lo que está permitiendo Pedro Sánchez", pues el PP, "cuando llegue al Gobierno, garantizará que la función pública sea común para toda España y que la lengua vehicular en la educación sea el castellano".

Por ello, ha instado al Gobierno de la nación a que dejen de "separar" a la población "por cómo piensa, cómo habla y de dónde viene".

Ley de pandemias

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha vuelto a tender la mano al Gobierno para pactar una ley de pandemias que sea "muy sencilla, de un párrafo" que establezca "cuáles son las limitaciones que se pueden hacer para evitar los contagios y que en todo caso, por supuesto, dependerán de la Justicia si se recurren".

En sentido se ha preguntado "cómo es posible" que no exista esta norma, "después de un año y medio de estar sufriendo esta terrible pandemia, después de haber tenido que ver cómo 120.000 compatriotas fallecían por culpa de maldito virus, sin poder despedirse de sus familias y sin ser reconocidos de las estadísticas oficiales por este Gobierno que no ha parado de mentir y de tomar medidas erróneas y tardías".

"¿Cómo es posible que lleguemos a la sexta ola y no se hayan dignado en hacer una ley de pandemias para proteger la salud y también para respetar las libertades de los españoles?", se ha preguntado Casado durante su intervención este sábado en el encuentro de presidentes provinciales e insulares del PP celebrado en León. "¿A dónde llega su arrogancia, responsabilidad e incompetencia?", ha incidido.

"Hay veces que ustedes a Sánchez hace trampas en el solitario", ha señalado Casado, quien ha recordado que la ley de pandemias fue una promesa de "su vicepresidenta en el Senado, se lo prometió a Ciudadanos para la quinta prórroga, el ministro de Justicia lo prometió también, lo piden las autonomías socialistas, lo ha hecho Francia y lo ha hecho Alemania".

Se trata, según ha insistido el presidente de los populares, de "una ley orgánica que se podría hacer en un mes y medio, simplemente para decir 'esto es lo que puede hacer cualquier administración' por igual en toda España" porque "no se puede estar pendientes de que el virus no pase de Castilla y León al País Vasco o a Madrid: el virus no atiende fronteras".

Todo ello, para evitar que "el Tribunal Superior de Justicia en cada sitio diga una cosa" sobre las restricciones, el pasaporte Covid o las limitaciones de aforos, entre otras.

"¿Para qué está el Gobierno si las vacunas las da Europa y la lucha contra las pandemias es de las autonomías? ¿Para qué cobran un sueldo la ministra de Sanidad y el presidente del Gobierno? ¿Y ahora que tenemos otros países confinados, qué le decimos a las autonomías, qué decimos a los españoles que están planificando sus cenas de Navidad?", ha insistido Casado, quien considera que sería "más lógico que PP y PSOE pactasen "una ley muy sencilla de un párrafo que dijera cuáles son las limitaciones".