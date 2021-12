Las primarias de Andalucía se han convertido oficialmente en el nuevo culebrón del partido que lidera Inés Arrimadas. El diputado autonómico Francisco Carrillo, el único rival de peso que quiere presentarse a las elecciones internas contra Juan Marín, vicepresidente de la Junta, ha depositado la cuantía de 4.000 euros ante notario bajo unas condiciones a la espera de que la dirección nacional le confirme si entonces cumple los requisitos para presentarse. "Si dan luz verde, se puede retirar el dinero", explican fuentes cercanas al aspirante.

El episodio de mayor tensión llegó en la noche de este jueves cuando el partido publicó la lista de precandidatos para las primarias. En total, nueve, incluido Marín. Justo a continuación figuraban otras dos personas que habían presentado su candidatura pero que la Comisión de Garantías había frenado porque no cumplían los requisitos. Uno era Carrillo y el motivo era no estar al corriente de pago con la formación. No por no abonar su cuota como militante, sino por varios retrasos en su obligación de donar el 8% del sueldo por ser cargo público al partido. Así figura en los estatutos.

Según explican en el entorno del diputado autonómico, la cuantía de 4.000 euros "la ha conocido por los medios de comunicación" (la cifra la publicó el diario 'El País' y la dirección no la ha confirmado). "Ahora el partido debe decidir si está todo en orden", aseguran las mismas fuentes, y "entonces Carrillo autorizará el cobro de esa cantidad".

En la dirección nacional niegan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, que se esté produciendo ninguna irregularidad para evitar que se presente. "Lo tiene fácil. Tiene un plazo de 24 horas para regularizar su situación. Que pague lo que debe y todo resuelto", zanjan, al tiempo que evitan entrar en mayor debate. Hay dirigentes de peso que se quejan de que Carrillo "abra una nueva guerra interna" en un momento tan delicado para la formación y que ni siquiera haya comprobado los requisitos previstos en estatutos para ser candidato a unas primarias.

Lo que dicen los estatutos

Mientras el núcleo cercano a Carrillo aseguraba que el proceso se estaba "amañando" para que no consiguiera presentarse, en el partido se ceñían a señalar lo que dicen los estatutos internos. El artículo 20 sobre el régimen electoral establece que "todos los afiliados tienen derecho a participar como electores y elegibles", siendo considerados elegibles todos aquellos afiliados que cuenten con una antigüedad mínima de seis meses y que estén al corriente de sus obligaciones. En particular, señala el mismo artículo, "las económicas, incluida la contribución a la que se refiere el artículo 106.2 de la misma normativa.

Y en ese artículo está la clave porque se recoge la obligatoriedad de "las contribuciones económicas de los representantes institucionales y de los cargos orgánicos en los términos del artículo 27 de los estatutos" con letra pequeña incluida: el porcentaje de esa contribución no podrá ser inferior al 6% ni superar el 10% de los ingresos netos mensuales por todos los conceptos, incluso dietas o indemnizaciones. El porcentaje está señalado en este momento en el 8%.