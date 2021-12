El presidente del Principado Adrián Barbón ha dado positivo en la prueba de antígenos que le han hecho antes de congreso de la FSA. "Quiero informaros que estoy bien, simplemente algo de tos, ni fiebre ni ningún otro síntoma, al menos por el momento. Como dijimos la FSA-PSOE se ha tomado muy en serio garantizar la seguridad de nuestro Congreso, con medidas que no se exigen para ningún otro evento o acto", relató.

Los 465 delegados que participarán este fin de semana en el 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA), los cargos orgánicos y el personal adscrito a la celebración del evento se someterán obligatoriamente a un test de antígenos antes de que se inicie el cónclave, que será en el Palacio de Congresos de Oviedo, según anunció ayer la secretaria de organización del partido, Gimena Llamedo. Técnicos facilitados por el PSOE federal evaluarán, además, que se estén cumpliendo todas las medidas. En el caso de que alguno de los test resultase positivo “se iniciará automáticamente el protocolo habitual y esa persona no entrará en el congreso”, recalcó. En un contexto de creciente preocupación por el aumento de contagios de covid, Llamedo aseguró que la FSA no tiene opción de aplazar el congreso. Y recalcó que el partido establecerá que se mantengan las distancias de seguridad, se instalarán medidores de dióxido de carbono en las salas y se tomará la temperatura a los asistentes. La secretaria de organización señaló, además que se ha trasladado a los delegados la recomendación de que no se produzcan “reuniones ni comidas grupales” al margen de los actos propios del Congreso. “A lo largo de este tiempo ya todos sabemos qué podemos hacer”, dijo Llamedo. No habrá, aseguró, “situaciones en las que los asistentes tengan que permanecer sin mascarilla”, que será obligatoriamente del tipo FPP2. En definitiva, resumió, “se evitará toda muestra de afecto pese a que muchos compañeros llevamos tiempo sin reunirnos”.