Con la mayoría de las encuestas de cara y la necesidad de buenas noticias tras la crisis interna con Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado ha decidido iniciar ya el ciclo electoral con elecciones anticipadas en Castilla y León. El presidente de esa comunidad, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado el decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León con anticipación al término natural de la legislatura y las elecciones serán el próximo 13 de febrero.

Esta llamada a las urnas será la primera del 2022. Ese año celebrará comicios también Andalucía, porque en diciembre hará cuatro años que Juanma Moreno (PP) logró pergeñar una alianza con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox para desbancar al PSOE de la Junta. En manos de Moreno estará la fecha. Además, en mayo de 2023 tocan elecciones municipales y también autonómicas en la mitad de las autonomías.

Esta mañana, tras dar a conocer Mañueco su decisión, la dirección nacional del PP se ha apresurado a informar de que el dirigente castellano-leonés tiene "todo el apoyo" de Casado. El apunte no es baladí. El pasado 4 de mayo, Ayuso adelantó las elecciones madrileñas y pilló por sorpresa a la cúpula del partido. Ahora, en cambio, Génova quiere poner de manifiesto que la estrategia de expulsar a Ciudadanos y llamar a las urnas está decidida entre Mañueco y Casado.

El dirigente conservador ha echado de su Ejecutivo a todos los miembros del partido naranja con los que gobernaba en coalición y que ocupaban el cargo de vicepresidente y portavoz (Francisco Igea), Empleo e Industria (Ana Carlota Amigo), Sanidad (Verónica Casado) y Cultura y Turismo (Javier Ortega).

Igea ha mostrado en una entrevista en Onda Cero su enfado por la convocatoria, de la que se ha enterado esta misma mañana. El ya exvicepresidente no entiende la decisión y menos en plena pandemia. De hecho, según ha adelantado El Periódico de España, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, Mañueco garantizó este mismo domingo a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que no adelantaría las elecciones y aprobaría los Presupuestos de la comunidad. El partido naranja deberá decidir ahora sus próximos pasos. Igea ha comunicado que quiere volver a su puesto de médico especialista en digestivo, aunque eso, según fuentes de su equipo, no significa que vaya a dejar la política. "A partir de mañana no tiene cargo público ni orgánico así que pide reincorporarse a su puesto y tendrá que analizar qué hacer", apuntan esas fuentes.

Acabo de comunicar a mi jefe de servicio la intención de incorporarme mañana a mis tareas asistenciales en el hospital. Necesitaremos un poco de reciclaje pero estaremos donde más se nos necesita — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) 20 de diciembre de 2021

El reparto de las carteras

El único nombramiento nuevo es el de Alejandro Vázquez Ramos, que asumirá las tareas del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. El resto de las competencias de los cesantes serán asumidas por otros miembros del Consejo de Gobierno. La portavocía del Gobierno será ejercida por el Consejero de Economía y Hacienda, a quien igualmente Mañueco le encomienda el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Empleo e Industria.

Las competencias que iban ligadas a la vicepresidencia (Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior) serán ejercidas por el consejero de la Presidencia, del PP. Y por su parte la Consejera de Educación asumirá temporalmente las competencias de Cultura y Turismo.

Alfonso Fernández Mañueco tiene todo mi apoyo para convocar elecciones por el interés de todos los castellanos y leoneses.



Estoy seguro de que recibirá un gran respaldo a su gestión eficaz y cercana, bajando impuestos para crear más empleo y reforzando los servicios públicos. pic.twitter.com/5p9CfiEZhu — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 20 de diciembre de 2021

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Mañueco ha explicado esta mañana que siente que la "confianza" con Ciudadanos "se ha roto". "La estabilidad en las Cortes se había roto por las intrigas del señor Luis Tudanca [secretario general del PSOE en esa comunidad] siguiendo la estela de Pedro Sánchez. Existía un riesgo cierto de moción de censura inminente de PSOE, Podemos, Ciudadanos, tránsfugas y miembros de otras fuerzas políticas. Ya ocurrió en marzo de este mismo año", ha afirmado. Se refiere Mañueco a la moción de censura que presentaron PSOE y Ciudadanos en Madrid, Murcia y su propia comunidad. Solo triunfó la del Ayuntamiento de Murcia.

En el partido socialista y el propio Gobierno de Sánchez se contaba con esa posibilidad de adelanto y destacaban estos días atrás que Mañueco "iba a utilizar ese riesgo de moción para convocar". El PSOE podía volver a presentar otra moción de censura al año de presentar la primera, esto es, el 11 de marzo de 2022.