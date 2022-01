El PP no solo quiere que Alberto Garzón dimita por sus declaraciones sobre las macrogranjas, sino que directamente se suprima el Ministerio de Consumo. Así lo piden los populares en una proposición no de ley que han registrado en el Congreso de los Diputados en la que aseguran que se debe eliminar la cartera que dirige el coordinador federal de IU por ser "inútil y dañina" y porque se mantiene solo "para satisfacer las aspiraciones puramente políticas y partidistas de su titular". Los conservadores elevan así su ataque contra el ministro de Consumo justo después de que este fuera desacreditado el miércoles por el propio Gobierno.

Las explicaciones de Garzón asegurando que en su entrevista con 'The Guardian' defendió el modelo de ganadería extensiva frente al de las macrogranjas que "contaminan" y "maltratan animales" no ha servido para calmar a la oposición. Tampoco a sus compañeros de Ejecutivo. No obstante, el PP ha ido un paso más allá y tratará de impulsar un texto en la Cámara Baja para reclamar al Gobierno que elimine el departamento de Consumo "en el plazo de un mes" y reorganice sus funciones entre el Ministerio de Sanidad y el de Hacienda.

Entre las argumentaciones de los conservadores está que el Ministerio que controla Garzón apenas tiene competencias, ya que la gran mayoría están transferidas a las comunidades autónomas. Según explican, este departamento solo ha obtenido un 0,014% del total de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, lo que implica una partida reducida de 65,76 millones de euros. "Queda patente, en consecuencia, que la prioridad que el Ejecutivo da a la protección de los consumidores en los PGE de 2022 es residual y que su objetivo no va más allá del gesto de mantener un ministerio más por razones estrictamente políticas", recalcan.

El historial

En el texto registrado por el PP se hace mención también al "historial de errores, meteduras de pata y actuaciones irresponsables" de Garzón. A su juicio, estas navidades su "irresponsable frivolidad" le ha llevado a intentar "involucrar a los niños en una 'huelga simbólica de juguetes' en un momento muy duro para los consumidores españoles" al hacer una campaña contra el sexismo en los juguetes.

No solo eso. Los populares cargan contra las iniciativas del Ministerio de Consumo para intentar que los menores reduzcan el consumo de azúcar. Hace unos meses, cuando Garzón impulsó esta campaña, distintos dirigentes del PP respondieron con fotografías comiendo bollería industrial en un supuesto gesto de rebeldía. Además, le acusan de haber "traicionado" al sector ganadero y agrícola al haber implantado el etiquetado 'Nutri-score', vigente una decena de países europeos.

Además, el PP ha anunciado que registrarán mociones en todas las comunidades, ayuntamientos y diputaciones para exigir el cese inmediato de Garzón "por sus ataques a la ganadería y al sector cárnico". En el texto que presentarán se señala que las afirmaciones del ministro de Consumo son "rotundamente falsas y demuestran o la profunda ignorancia de este miembro del gabinete o su abismal sectarismo o ambas cosas a la vez".