El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha inaugurado este viernes el año político convocando el comité federal del PSOE, para recordar el segundo aniversario de su investidura y dar un espaldarazo a Luis Tudanca, su candidato en las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero. Sánchez ha hecho un llamamiento a la oposición para que imite el "sentido de Estado" de sindicatos y empresarios y respalde la convalidación del decreto-ley de la reforma laboral. Por ahora, el Ejecutivo de coalición no tiene los votos suficientes para poder hacerlo, ya que sus socios habituales, con ERC, PNV y Bildu a la cabeza, le niegan su apoyo. El PP, pese a admitir que no es una "derogación" del marco laboral de Mariano Rajoy, se ha encastillado también en el 'no'.

"Es un buen acuerdo para España, para el crecimiento económico, para la creación de empleo. Desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a a la convalidación de la reforma laboral. Cada grupo tendrá alguna objeción, es evidente", ha admitido. "Las tiene la patronal, también los sindicatos y también las tiene el Gobierno, pero no hay un acuerdo, no habrá un acuerdo si cada uno no cedemos en algo. Lo otro es imposición y de eso ya tuvimos mucho durante los 8 años del PP con esa contrarreforma que ahora queremos... corregir", ha afirmado Sánchez con algún segundo de pausa de más, olvidando el verbo "derogar" que tantas veces él y otros dirigentes socialistas y morados utilizaron en los últimos años. El secretario general ha cargado contra Pablo Casado por su estrategia de no apoyar ninguna iniciativa del Gobierno. El presidente del PP solo ha aceptado renovar algunos órganos constitucionales (como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional), pero sigue bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato caducado desde hace más de tres años. "Se llaman constitucionalistas, pero no lo son. Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político y rehén de la ultraderecha", ha lanzado Sánchez. "Solo le exigimos lo mínimo, lo obvio: el deber constitucional [de renovar las instituciones], el respeto al diálogo social y un mínimo de educación y rigor en la forma de hacer oposición", ha continuado. El cónclave socialista también ha servido para mostrar el respaldo a Tudanca, que empieza mal su particular batalla contra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León y candidato del PP. El aspirante socialista se ha visto afectado de lleno por una campaña de los populares en contra del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por unas declaraciones sobre la calidad de las carnes de las macro-granjas. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ya desautorizó hace dos días a Garzón y defendió la carne española, y faltaba escuchar a Sánchez. El presidente y dirigente socialista no ha querido embarrarse y, cuando estaba haciendo una lista de los "cumplimientos" del Gobierno, ha introducido esta cuña: "El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC [la política agrícola común de la UE] y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria", ha afirmado. El presidente se ha desmarcado lo mínimo del ministro, que pertenece a la cuota de Unidas Podemos, aunque no ha querido cargar más las tintas sobre él. Ha sido más elegante que cuando le afeó su aviso de comer menos carne y le soltó aquello de que un buen chuletón es "imbatible". Sánchez asume así que no puede decretar su cese, porque supondría una afrenta al partido morado de consecuencias desconocidas. En su alocución, el jefe del Ejecutivo también se ha referido a la pandemia y a las cifras "elevadas" de contagios por ómicron. En la línea del cambio de paradigma que ya marcó en su comparecencia de finales de diciembre, Sánchez considera que la respuesta de las autoridades no debe ir acompañada de tantas restricciones, ya que en esta ola no está habiendo "un crecimiento exponencial ni en hospitalizaciones ni en ingresos en UCI". "España está mejor preparada que hace un año frente a la enfermedad del covid, un virus con el que vamos a tener que aprender a convivir como lo hacemos con otros muchos virus. Por lo tanto, debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad porque estamos mejor que hace un año", ha declarado.