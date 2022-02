Las Fiscalías de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y de la Comunidad de Madrid no han detectado que Podemos y sus cargos y excargos hayan podido cometer delitos en las tres causas que se abrieron contra esta formación política, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo. Se trata en concreto de los casos Neurona, Dina Bousselham y el de la financiación irregular de la formación política de izquierda denunciada por el exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido con el alias de El Pollo.

La última decisión conocida en este sentido fue en el caso Neurona, en el que la fiscal de Madrid Lorena Álvarez Taboada informó el pasado 3 de enero al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, de que de las diligencias practicadas no resultaba acreditada la existencia de un contrato simulado entre la consultora Neurona y Podemos para las elecciones generales de abril de 2019.

Precisamente, este era el punto nuclear de las pesquisas, que se iniciaron hace casi dos años, pues el magistrado Escalonilla sospechaba que el pago de 363.000 euros no había obedecido a la prestación de ningún servicio, por lo que el contrato aportado tenía como finalidad "desviar el dinero pagado" a la sociedad mexicana Creative Advice Interactive. Además, en los últimos meses el instructor ha ido cerrando en cascada varias de las piezas separadas que se habían abierto en este juzgado tras admitirse a trámite las denuncias que presentaron el exabogado de Podemos José Manuel Calvente y la ex responsable de Cumplimiento Normativo de la formación morada Mónica Carmona.

"Agotar" la investigación

No obstante, la fiscal sí ha apoyado la decisión del juez de reclamar a unos profesionales que realicen una tasación oficial de los trabajos audiovisuales que realizó la consultora política mexicana Neurona para Podemos en las elecciones de abril de 2019, "con la finalidad de "agotar" la investigación. Y lo hace pese a que no tiene muy claro que esta diligencia pueda servir para esclarecer los hechos: "Es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste", adelanta Lorena Álvarez Taboada.

Precisamente este lunes se ha conocido que Podemos ha aportado dos informes periciales al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid para acreditar los trabajos que la consultora Neurona realizó para el partido en el marco del contrato de 363.000 euros para la campaña a las elecciones generales de abril de 2019, según la información adelantada por Europa Press.

En el mismo sentido, la Fiscalía Provincial de Madrid ha mostrado su oposición a que el juez amplíe seis meses más la investigación sobre presuntas irregularidades en el contrato que Podemos firmó con Neurona para la mencionada campaña de abril de 2019.

Pablo Iglesias

El Ministerio Fiscal tampoco considera que se le pueda imputar un delito a Podemos, como persona jurídica, o a Pablo Iglesias en el caso Dina, una de las piezas separadas de la denominada operación Tándem sobre las actividades presuntamente ilegales del comisario José Manuel Villarejo. Tanto la Fiscalía del Supremo como Anticorrupción rechazaron a lo largo de la instrucción que se pueda perseguir penalmente al exlíder de la formación morada por la supuesta destrucción de la tarjeta de memoria que contenía el teléfono de la exasistente de Podemos en el Parlamento Europeo Dina Bousselham.

Además, en un auto reciente el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, rechazó ampliar las pesquisas otros seis meses más, una decisión con la que coincidió con la Fiscalía Anticorrupción. Y lo hizo después de que la Policía Científica le dijera que no había podido acceder a la tarjeta telefónica, por lo que no podía determinar si había sido inutilizada de forma expresa.

En el mencionado auto, de 27 de enero, el instructor aseguraba, de forma literal: "De la lectura de dicho informe y de que las restantes diligencias que restan por practicar en esta causa ya fueron acordadas - en concreto, las declaraciones que faltan por tomarse-. No se desprende la necesidad de ninguna diligencia ulterior que se derive del meritado informe, ni es de esperar que de las declaraciones que resten por practicar surja la necesidad de analizar ninguna otra vía de investigación, por lo que se estima que, tras la práctica de tales diligencias -que, reiteramos, ya han sido acordadas-, la instrucción estaría finalizada", concluye el juez que llamará a declarar a Dina Bousselham.

Contra el Pollo Carvajal

La tercera causa en la que se analiza la actuación de Podemos es la menos conocida, habida cuenta de que se investiga de forma secreta en la Audiencia Nacional. Las pesquisas, que habían sido cerradas en 2016 por falta de pruebas de la financiación ilegal de Podemos, fueron reabiertas después de que el exjefe de Inteligencia de Venezuela el 'Pollo' Carvajal asegurara que tenía información de la financiación ilegal de este partido.

Tal y como adelantó eldiario.es, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido ante la Sala de lo Penal la decisión del juez de investigar la supuesta financiación ilegal de Podemos, ya que considera que esta es "prospectiva", es decir, que se inicia sin indicios claros del delito. El Ministerio Público no se creyó las explicaciones del 'Pollo' Carvajal, cuya extradición a Estados Unidos está pendiente de su colaboración con la Justicia.