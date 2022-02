El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este martes a Emiratos Árabes Unidos, donde no se verá con el rey emérito, con el objetivo de sellar una asociación estratégica que permita en el terreno económico aumentar la inversión emiratí en España e impulsar la presencia de empresas españolas en ese país.

Hacía once años que un jefe del Ejecutivo español no visitaba Emiratos Árabes (el último en hacerlo hasta ahora fue José Luis Rodríguez Zapatero en 2011) y la ocasión la ha proporcionado la conmemoración del Día de España en la Exposición Universal de Dubái.

Desde que hace semanas Moncloa confirmara el viaje de Sánchez al país donde reside actualmente el rey Juan Carlos, fuentes oficiales aseguraron que no habría contacto alguno entre ambos.

En ello se han ratificado tras conocerse que la agenda de este desplazamiento incluirá no sólo Dubai, donde se celebra la Expo, sino también Abu Dabi, emirato en el que reside el padre de Felipe VI desde agosto de 2020 a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Supremo resuelva las investigaciones abiertas sobre él.

La visita de Sánchez, que estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, explican que pretende lograr una nueva dimensión de las relaciones políticas y económica con Emiratos Árabes.

Para ello su agenda, que se limitará a la jornada del miércoles, incluye sendas reuniones con el príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de facto de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayerd Al Nahyan, y con el vicepresidente, primer ministro y ministro de Defensa de Emiratos, el jeque Mohamed bin Rashid al Maktum, que es también el gobernador de Dubái.

Foro empresarial

Además, inaugurará un foro empresarial en el que estarán presentes la docena de responsables de firmas españolas que viajarán desde Madrid en el avión oficial del jefe de Gobierno junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de la Cámara de Comercio Españols, José Luis Bonet.

En concreto, les acompañarán los presidentes o consejeros delegados de Indra, Airbus España, Acciona, Barceló, Técnicas Reunidas, Constructora San José, Alsa, TSK, Asisa, Duro Felguera, Idom y Escribano.

El plan industrial lanzado por Emiratos está propiciando cambios en la legislación que permiten abrirse a la inversión extranjera, atraer talento y facilitar la llegada de migrantes cualificados

Se trata de un proceso de apertura en el que el Gobierno ve grandes posibilidades para la presencia de empresas españolas después de que hayan conseguido ya muchas de ellas participar en sectores como los de las energías renovables, transporte, agua, gestión del tráfico aéreo o construcción.

Otorga además gran relevancia el Ejecutivo a la faceta inversora, ya que Emiratos cuenta con tres de los fondos de inversión más importantes del mundo: Abu Dabi Investment Authority, Mubadala e Investment Corporation.

Entre los tres manejan activos por valor de 1,3 billones de euros, una cifra cercana al PIB español. Ya hay una importante inversión de Emiratos en España, pero el Gobierno considera que aún hay un enorme potencial teniendo en cuenta además las oportunidades que se abren con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Inversiones de Emiratos Árabes

Con motivo de la visita culminarán las negociaciones del acuerdo de protección recíproca de inversiones, lo que facilitará aún más la presencia emiratí en España, y se firmará un memorando de entendimiento entre el fondo soberano Mubadala y la Compañía Española de Financiación al Desarrollo (Cofides).

Cofides es una entidad pública que se dedica a financiar proyectos de inversión de empresas españolas en el extranjero y que va a actuar como contraparte en la identificación y diseño de proyectos con Mubadala.

El Gobierno asegura que este fondo soberano de Emiratos está muy interesado en identificar oportunidades de inversión en España en sectores prioritarios del Plan de Recuperación como los relativos a movilidad sostenible, energías renovables o digitalización.

El recinto de la Expo será el escenario de la reunión de Sánchez con el vicepresidente y gobernador de Dubái, en cuyo contexto se firmarán una serie de acuerdos en materia de ciberseguridad, industria, educación, universidades, salud o intercambio de buenas prácticas contra el covid-19.

Un encuentro con residentes españoles en Dubái será el último acto de Sánchez en este emirato antes de desplazarse a Abu Dabi para su reunión con el príncipe heredero. Esa visita a Abu Dabi será sin cámaras de televisión ni fotógrafos debido, según el Gobierno, al celo de Emiratos por preservar la imagen del príncipe.

Niega por tanto que tenga algo que ver con la residencia de don Juan Carlos en ese emirato. El Ejecutivo asegura que su presencia no ha condicionado la planificación del viaje y no ha sido el motivo para que sea Sánchez y no Felipe VI quien presida los actos con motivo del Día de España en la Expo.

Fuentes oficiales afirman que el presidente del Gobierno tenía desde hace tiempo interés en participar en esa conmemoración y que, tal y como está planteado y por los asuntos que se van a abordar, es Sánchez quien debía estar presente.