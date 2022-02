España descarta por el momento suministrar armas al Gobierno de Ucrania, ya que considera que es el momento de la diplomacia y que tal medida en este preciso instante lo único que se conseguiría es empujar al conflicto hacia la escalada. Pese a la lejanía geográfica de España respecto al escenario de la crisis en Europa del este, el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido expresar su solidaridad con el Estado ucraniano, enviando este miércoles a Kiev al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, donde ha reiterado de nuevo el apoyo de Madrid a la integridad territorial de la exrepública soviética.

"Creemos que es el momento de la diplomacia, no de abrir escenarios e hipótesis que no están ahí", ha afirmado Albares cuando se le ha preguntado si España seguiría el camino de Polonia o las repúblicas bálticas y enviaría armas a Ucrania para defenderse de un eventual ataque militar ruso. Albares, un hombre que en reiteradas ocasiones ha dado a entender con sus declaraciones que ni siquiera contempla la posibilidad de un conflicto armado, considera que "se dan todas las condiciones" para que el diálogo permita reconducir esta crisis. "Nadie se está preparando para la guerra en este lado de Europa"; la guerra "no es un escenario inevitable", ha recalcado.

Según su opinión, el paquete de sanciones ya acordado y listo para ser aplicado en caso de invasión, constituye la prueba fehaciente de la "unidad" entre los diferentes miembros de la UE respecto a Rusia, y está diseñado para ejercer de fuerza disuasoria ante cualquier eventualidad inesperada. "Es un escenario que no queremos, que no es inevitable pero para el que estamos preparados de forma unida", ha prevenido durante una rueda de prensa en la capital ucraniana.

A su lado, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, ha agradecido el apoyo que supone la visita del ministro español en un momento tan crítico para su país. El responsable ucraniano también ha tenido palabras de reconocimiento hacia la UE por haber seguido finalmente las recomendaciones de Ucrania y haber pactado y tener listo ya el paquete de sanciones listas para ser aplicadas en caso de invasión. En su opinión, estas represalias pierden su eficacia si son adoptadas a posteriori. "Había dudas, había escépticos pero la razón y la responsabilidad han ganado", ha celebrado.

Kuleba ha realizado un análisis de la situación actual en la crisis de Ucrania, que ha calificado de "tensa" pero "bajo control". Se ha mostrado de acuerdo con Albares a la hora de valorar el diálogo como la solución más indicada, y ha enfatizado que la presencia de decenas de miles de soldados rusos junto a sus fronteras no supone solo "una amenaza" para su país, sino también para toda Europa. Putin, ha subrayado Kuleba, "busca la revancha" después de que la URSS "perdiera la guerra fría".

El dirigente ucraniano ha acusado a Rusia no solo de "violar el derecho internacional" durante los últimos años, sino también de no respetar algunas de las clausulas de los Acuerdos de Minsk. "Por estas acciones sí que (EEUU y la UE) podrían haber adoptado antes ciertas medidas o sanciones para demostrar la determinación de llevar a cabo acciones severas", ha lamentado Kuleba.