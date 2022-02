Johan Styven P. O., asesino confeso de una menor de edad en un trastero de Totana cosió a cuchilladas a la chica después de que ella decidiera terminar con la relación sentimental que mantenían, indican fuentes cercanas al caso. El caso se investiga como un episodio de violencia de género y es el primer crimen del año 2022 en la Región de Murcia.

Claudia Abigail, de 17 años de edad, habría encontrado la muerte a manos de este individuo este martes por la tarde, momento en que sus allegados la estaban ya buscando, al no tener noticias suyas. Según las mismas fuentes, el crimen se habría cometido en el interior del mismo trastero, ubicado en un garaje del centro del pueblo, en la avenida Rambla de la Santa. Tras ello, el sospechoso habría regresado a su piso, una vivienda en el mismo edificio en el que está el garaje, que comparte con su madre, sus hermanos pequeños y un conocido al que tienen alquilada una habitación.

Paulina detectó que su hijo presentaba heridas en las manos: cortes que se hizo mientras daba muerte a la chica

Las mismas fuentes apuntaron que el joven, de solo 19 años, habría confesado a su progenitora lo que hizo. De hecho, fue esta mujer, Paulina, quien puso el conocimiento de la Guardia Civil lo que sucedía. La señora habría visto heridas en las manos de su hijo: fueron esos cortes los que le llamaron la atención. Y el joven le dijo que se los había hecho mientras daba muerte a la menor.

Tras el aviso, en el centro del pueblo, se desplazaron varias patrullas del Instituto Armado. Junto al joven, bajaron al garaje, donde se hallaba el trastero número 14. Johan Styven indicó que ahí estaba el cuerpo, pero no quiso dar las llaves. Los agentes pidieron que se movilizasen al lugar Bomberos del Consorcio y estos echaron la puerta abajo. Ahí estaba la joven, muerta.

Con este asesinato, ya son 14 las menores víctimas directas de la violencia machista en España desde 2003

El joven fue arrestado acto seguido. Fuentes próximas al caso apuntan que el sospechoso llegó a pronunciar las palabras "he sido yo" cuando se descubrió el cuerpo, ensangrentado, de la víctima.

Tras el macabro hallazgo, se alertó al forense de guardia, que se desplazó también al lugar. Los restos mortales de Claudia Abigail fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea la autopsia la que confirme qué le ocurrió, aunque una primera inspección ocular reveló que la joven había sufrido múltiples heridas de arma blanca.

La atrajo hasta el trastero con una excusa: le dijo que le devolvería algunos regalos

El inquilino de la familia, que quedó este miércoles a cargo de los dos hijos menores de la madre mientras ella declaraba en el cuartel en calidad de testigo, contó a La Opinión de Murcia que la mujer se encuentra "destrozada" por lo que ha hecho su hijo.

La engañó para quedar

Fuentes próximas a la investigación apuntaron que el individuo no aceptaba que ella hubiese decidido terminar con la relación. Tampoco asumía, detallan las fuentes, que la joven pudiese rehacer su vida. El martes por la tarde la atrajo hasta el trastero con una excusa: le dijo que le devolvería algunos de los regalos que le había hecho durante la relación. Ella aceptó quedar y bajar al trastero, donde, según el propio Johan confesaría luego, se cometió el crimen, con un arma blanca que ha sido recuperada y obra en poder de los investigadores.

Cuando la familia de la joven denunció su desaparición, las pesquisas ya comenzaron a centrarse en sus conocidos, entre ellos Johan Styven.

"Siempre estaba feliz, sabía remontar sus caídas ella sola, ella era fuerte consigo misma", dice un amigo de la chica

No había denuncias previas. Con el asesinato de Claudia, ya son catorce las menores de edad víctimas directas de la violencia machista en España desde 2003.

Formal y sin antecedentes

Sus padres emigraron desde Ecuador en busca de un futuro mejor, y Johan Styven P. O. vino al mundo en España hace 19 años. De él decían este miércoles sus vecinos que era "muy formal". Cuando sus padres se separaron, él permaneció residiendo en el piso del centro de Totana, con su madre y sus dos hermanos pequeños.

Claudia y Johan se habían conocido en una academia en Lorca. Cuando ella no fue a clase, su familia se preocupó y comenzó a buscarla. El chico no tenía antecedente alguno por violencia de género. Tras confesar ser el autor del crimen de Claudia Abigail, fue llevado a dependencias del Instituto Armado, donde permanecerá hasta que sea puesto a disposición judicial, previsiblemente el viernes.

"Ha marcado mi vida"

Kevin Vinisio Romero, expareja de Claudia Abigail, explicó a La Opinión de Murcia que tenía amistad con la joven, a la cual "quería mucho, ha marcado mi vida". Pese a que su relación sentimental concluyó hace más de un año, se llevaban bien, y el chico, explicó, también mantenía contacto con la familia de Claudia, una gente "humilde y muy trabajadora". Tan humilde que el Consistorio costeará los gastos de las exequias.

El joven, entre lágrimas, manifestó que "es fatal que cosas así le tengan que pasar a personas que no se lo merecen". "Me parte demasiado el alma", insistió.

De la joven, subrayó que "ella quería comerse el mundo, disfrutar de la vida". "Siempre estaba feliz, sabía remontar sus caídas ella sola, ella era fuerte consigo misma", relató Kevin Vinisio, emocionado.

A Johan «no lo conocía, solo lo vi en un par de fotos», comentó, al tiempo que mostró su indignación por actos violentos así, ya que «hay que saber tratar a las mujeres como si fuesen tú madre», considera.

"Cuando me contaron la noticia no me lo creía", insistió el chico, que «llevaba desde el martes buscándola". "Cuando me enteré, se me fue el alma", reiteró.

"Necesitamos recursos"

Juan Francisco Otálora, director del instituto Juan de la Cierva, en el que hasta el pasado mes de diciembre estaba estudiando la joven Claudia, pidió a las administraciones que "nos doten de profesionales" para hacer frente a "la cantidad de problemas que hay en los institutos, con críos que tienen problemas de salud mental impresionantes".

En el caso concreto de Claudia, "se la ha acompañado en su proceso", manifestó Otálora, aunque, tras diferentes episodios de absentismo escolar, el centro no le renovó la matrícula.

"El acompañamiento tiene que ir acompañado de otros recursos", dejó claro el director. "De estas lluvias estos lodos", comentó, al concluir el homenaje, en memoria de la joven asesinada, frente al Ayuntamiento.