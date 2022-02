El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que hay "varias posibilidades" para formar Gobierno en la región castellano leonesa después de que los 'populares' se hayan proclamado vencedores de la cita electoral en la que han obtenido 31 escaños.

"Ahora empezamos un proceso de diálogo y tiene que ser sobre la base de un programa de Gobierno", ha trasladado el dirigente del PP en declaraciones a la Cope, recogidas por Europa Press, al ser preguntado acerca de los pactos de investidura.

El dirigente del PP ha asegurado que tomará la decisión el PP de Castilla y León porque es quien se ha presentado a estas elecciones. "Entiendo a quien está en el ámbito mediático nacional, pero estas elecciones van de las personas de Castilla y León, sobre el futuro de Castilla y León y eso se tiene que decidir en Castilla y León", ha enfatizado.

No ha entrado a valorar si sumarían con Vox, que ha conseguido 13 procuradores en estos comicios, pero sí ha apuntado que no ha tenido la oportunidad de hablar con su candidato, Juan García-Gallardo. "Yo creo que, en estos momentos, lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones", ha enfatizado Mañueco.

Con todo, Mañueco ha asegurado que "ha merecido la pena" la convocatoria anticipada de elecciones porque "la alternativa era un Gobierno sustentado en una moción de censura, negociado en despachos y apoyado en tránsfugas".

Por otro lado, ha negado que convocara elecciones para alcanzar la mayoría absoluta: "Yo y el PP de CyL nunca hemos hablado de mayoría absoluta, sino de mayoría suficiente para gobernar".

"En estos momentos, las mayorías absolutas solo las obtienen parrtidos en un determinado momento y circunstacncias. Quien tiene una mayoría absolutar en estos momentos son personas y fuerzas políticas elegidas, circunstancias especiales, nunca ha estado en mi vocabulario", ha zanjado.

Egea quiere un gobierno monocolor

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha defendido este lunes un Gobierno solo del Partido Popular con "apoyos puntuales" de otras fuerzas políticas de las Cortes de Castilla y León para "sacar adelante medidas importantes". Dicho esto, ha avisado a Vox que si "bloquea" ese Ejecutivo autonómico de Alfonso Fernández Mañueco tendrá que "responder de sus actos".

Así se ha pronunciado en varias entrevistas en Onda Cero, Telecinco y Antena 3 pocas horas después de que el PP ganase por la mínima las elecciones en Castilla y León, pasando de 29 a 31 escaños, mientras que el PSOE perdió 7 escaños y logró 28 procuradores. El gran éxito de la noche fue para Vox, al conseguir 13 asientos en el Parlamento autonómico, un resultado que le llevó a exigir anoche mismo entrar en el Gobierno regional.

García Egea ha afirmado que Mañueco tiene una mayoría suficiente para "explorar un Gobierno con posibles apoyos puntuales" de otras fuerzas políticas, algo que, según ha dicho, ya practica el PP en otros ayuntamientos, citando por ejemplo el de Benidorm.

"Tenemos muchos ayuntamientos y comunidades autónomas en las que hay gobiernos en solitario del PP que han estado apoyados desde fuera por distintas fuerzas políticas", ha abundado, para añadir que la experiencia de un Gobierno de coalición "no ha traído más estabilidad ni prosperidad a España sino todo lo contrario".

Por eso, ha dicho que es "el momento de que Mañueco pueda gobernar sin ataduras", pero "comprometiéndose con un programa cierto y un rumbo fijo". A su entender, eso puede llevar a tener un Gobierno "amplio, estable" y "asentado en una mayoría parlamentaria" que permita llevar a cabo las transformaciones que necesita la región.

Ante las primeras reacciones del PSOE y Podemos poniendo el foco en Vox, García Egea ha criticado los "intentos de la izquierda de radicalizar al PP" y buscar "erosionarlo", pero ha subrayado que su partido se va a "mantener firme".

En este punto, se ha quejado de que "el foco se esté poniendo en el PP y si ha subido poco o no ha subido lo suficiente" cuando "el gran perdedor ha sido Pedro Sánchez", quien, según ha dicho, ha utilizado en campaña los Consejos de Ministros para "atacar" al PP.

Al ser preguntado por Vox y el hecho de que tenga la llave de la gobernabilidad, García Egea ha pedido a todos "altura de miras" y ha avisado que "si alguien bloquea e impide" que Castilla y León tenga "un gobierno estable, tendrá que responder de sus actos".