Unidas Podemos ha aplazado hasta la semana que viene su solicitud de crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica, como le ha pedido el grupo socialista, para intentar llegar a una fórmula lo más consensuada posible para llegar hasta el fondo de estos delitos.

Así lo ha explicado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa en el Congreso al comunicar el aplazamiento de esta petición, que se verá en la Junta de Portavoces del próximo martes. "Estamos intentando dar una respuesta que satisfaga a todo el mundo y por eso hemos dado más margen".

Ha señalado que diferentes grupos han puesto distintas iniciativas sobre la mesa, entre ellos el PSOE, que ha mostrado su preocupación porque algunas víctimas puedan necesitar un espacio de privacidad y de ahí que planteen investigar estos hechos a través de una comisión más técnica pilotada por el Defensor del Pueblo.

Echenique, según ha respondido, no tiene claro si el PSOE está dispuesto o no a apoyar esta comisión de investigación, pero ha subrayado que están abiertos al diálogo. "A partir de ahí, uno no sabe cómo va a terminar la negociación".

Y lo que han respondido los socialistas, según ha dicho su portavoz, Héctor Gómez, es que están hablando con todos los grupos pero que para ellos es irrenunciable que "pivote" sobre su propuesta de que sea el Defensor del Pueblo quien lidere una comisión de expertos que investigue los abusos.

Fuentes socialistas han apuntado además que están trabajando para que se incorpore la Iglesia a esta comisión, a la que la ven con interés de hacerlo, y descartan que las víctimas comparezcan porque muchas no quieren.

Quieren presentar su propuesta lo antes posible aunque no será la semana que viene, han dicho las fuentes.

Trabajos públicos

Otros grupos impulsores de la comisión de investigación, como ERC, es importante que los trabajos de la comisión sean públicos y no van a apoyar "ningún tejemaneje" que no esté documentado públicamente con los testimonios de las víctimas y de los abusadores.

En ningún caso, ha subrayado, ERC pretende "una comisión anticlerical" porque son conscientes, ha señalado, de la labor social que se hace desde muchas parroquias y otros ámbitos religiosos.

Desde el PP siguen manteniendo que hay que investigar los abusos a menores cometidos en todas las instituciones y ámbitos y no solo circunscrito a la Iglesia, ha señalado la portavoz popular, Cuca Gamarra, quien opina que una comisión parlamentaria no es el marco para llegar hasta el fondo de estos delitos.

Ferrán Bel, del PDeCat, también cree que la investigación se debe ampliar porque "no es un problema específico de la Iglesia" y ha reiterado que son favorables a apoyar la propuesta del Gobierno de que sea una comisión de expertos la encargada de investigar estos delitos.