Los recientes asesinatos de una joven de 17 años en Murcia y otra de 14 años en Jaén han vuelto a encender las alarmas en torno a la persistencia de los comportamientos violentos y machistas por parte de los más jóvenes. Pese a España está a la vanguardia en medidas legislativas para acabar con esta lacra estructural, la falta de implantación de la educación sexual en los centros educativos, los modelos idealizados del amor, las nuevas tecnologías, el acceso al porno o los discursos negacionistas sobre la violencia machista están perpetuando las relaciones tóxicas entre los jóvenes, según los expertos.

De hecho, las Fuerzas de Seguridad tienen en seguimiento, tras haber denunciado algún tipo de maltrato, a 836 menores de entre 14 y 17 años. De ellas, 15 están catalogadas en riesgo alto; 173, en riesgo medio; 360, en bajo y en 288 casos los agentes no han apreciado peligro, según los datos del Ministerio del Interior a 31 de enero. El problema es que no todas las jóvenes que sufren violencia piden ayuda formal o denuncian. Y las encuestas también están detectando que ha crecido el número de jóvenes que niega la existencia de la violencia de género o la minimiza. Según el último estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), uno de cada cinco adolescentes y jóvenes varones de 15 a 29 años opina que este problema no existe o es un “invento ideológico”; mientras que 2019 ese porcentaje era del 12%.

La investigación señala también que un 18% de los hombres reconoce que es normal mirar el móvil de la pareja, frente al 12,7% de ellas. Y que 3 de cada 10 chicos consideran que una pareja necesariamente limita tu libertad y normalizan la presencia de celos como “prueba de amor” (28% entre ellos, 15% entre ellas).

El negacionismo

Esta situación se ha visto abonada, según ha denunciado este miércoles la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Victoria Rosell, por los discursos negacionistas que abundan en las redes sociales en los últimos años. "Es tremendamente peligroso para la juventud, para un futuro sin violencia de género y para nuestras hijas los mensajes que alientan el machismo y el negacionismo entre la juventud, porque el silencio es el mejor cómplice de la violencia de género, ha señalado en una comparecencia donde ha destacado que son 12 las víctimas menores de edad asesinadas por sus parejas exparejas desde el año 2003.

Asimismo, ha recordado que la prevalencia del acoso sexual entre las mujeres de 16 a 24 años es muy superior al de las mujeres de 25 o más años: el 60,5% lo han sufrido en alguna ocasión y el 34,7% antes de cumplir los 15 años de edad frente al 38%y al 16,6% respectivamente de las mujeres de 25 o más años, según la macroencuesta de 2019.

Feminicidio sexual

Rosell también ha señalado que si se confirma que ha habido algún tipo de relación sexual previo al asesinato de la niña de 14 años en Alcalá la Real, Jaén, por parte de un joven de 22 años y entre ambos no existía una relación sentimental, sería catalogado como un feminicidio sexual en la nueva estadística que está preparando el Gobierno y que recogerá los homicidios machistas que no se dan en el ámbito de la pareja.

Asimismo, Rosell se ha mostrado partidaria de reforzar las campañas de concienciación y los recursos con los que cuenta la Delegación, como el teléfono 016 de atención a las víctimas, porque todos ellos "influyen en la reducción de la violencia". A este respecto, ha destacado que ha aumentado un 35% las llamadas al 016 en el mes de enero, respecto al mismo periodo del año pasado.