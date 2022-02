El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha lamentado que el PP de Pablo Casado no se haya regenerado y tape la corrupción de su partido, tras conocer que Génova investiga desde hace meses un contrato relacionado con el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ante presuntas irregularidades.

"Me produce mucha tristeza porque al PP en la oposición le tendría que haber servido para regenerarse, pero siguen con las mismas practicas de siempre, de espionaje, comisiones ilegales y de tapar la corrupción, porque si esta corrupción era sabida por Génova, el señor Casado ¿Por qué no la denunció?", ha dicho Bolaños antes de participar en un desayuno informativo con la ministra de Industria, Reyes Maroto.

Fuentes de la dirección del PP han confirmado a EFE que Génova además mantuvo una reunión con la presidenta madrileña, aunque siguen negando que encargaran un espionaje a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid.

El ministro de la Presidencia ha incidido en que con la publicación de estas noticias se demuestra que el PP de Casado "es el de toda la vida y el de las mismas prácticas de siempre".

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado que si Casado tenía sospechas de que se hubiera producido alguna contratación irregular debería haber ido a los tribunales. También ha censurado que el principal partido de la oposición esté en "un juego de espías" y "sin cumplir el compromiso de Casado con España en relación con regenerar su partido y suprimir las prácticas corruptas y situaciones irregulares que habíamos conocido previas a la moción de censura". Para Montero, parece que el PP no ha aprendido "nada" y no tiene una "actitud decidida" para que no se vuelvan a producir prácticas irregulares en el futuro.

"El señor Casado sigue yendo todas las mañana a una sede, la de Génova, que se demostró en los tribunales que había sido construida con dinero irregular", ha añadido, al tiempo que ha recordado que el PP utilizó a la policía "para investigar a personas para las que al interior del PP pudieran ser personas no recomendables".

También se ha pronunciado sobre el tema Isabel Rodríguez. La ministra portavoz considera que "pierde la democracia" y ha reclamado al PP una "respuesta ejemplarizante" para colaborar en la "estabilidad" del país. "En un momento tan importante en el que se encuentra España con el desarrollo de los fondos europeos, el Gobierno reclama estabilidad política y social", ha señalado Rodríguez.

"Por el bien y el interés general del país, espero que el PP sea capaz de afrontar esta situación y dar una respuesta determinante y ejemplarizante", ha indicado, para indicar que con esta situación "pierde la democracia".

"Peleas internas"

El vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha pedido este jueves al PP no "enredarse en el mundo de las peleas internas". Buxadé ha lamentado volver a una España que "se creía superada" porque es el momento de atender a las "urgencias" de los ciudadanos y ser la alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Asimsmo, Buxadé en una entrevista en Radio Nacional ha señalado que es el PP quien tendrá que dar las explicaciones "oportunas" y tomar decisiones, aunque ha insistido que es una "cuestión interna que tendrán que resolver".

Sin referirse a Ayuso, Buxadé ha recordado que las contrataciones durante la primera fase del confinamiento han sido objeto de solicitudes de información y transparencia por parte de su partido. Es por ello que considera que todas las contrataciones llevadas a cabo en el inicio de la pandemia de forma urgente también requieren las "correspondientes explicaciones".

Casado, "muy tocado"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que las noticias sobre el supuesto espionaje a dejan "muy tocado" al líder del PP, Pablo Casado. "No sé si llegará a las generales", ha deslizado.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Rufián ha señalado que este tipo de actuaciones son propias de "clanes mafiosos" y que, de ser ciertas sería "gravísimo". Pero ha admitido que no le extrañaría que fueran verídicas a tenor de las prácticas habituales del PP.

Así, ha recordado que en varias comisiones de investigación sobre asuntos relativos a los 'populares' --la última la relativa a la trama Kitchen-- se han analizado "cosas muy similares o peores" y que "no es la primera vez que este tipo de torpezas de vuelven contra quien las ocasiona". Preguntado si considera que es 'Génova' la que está detrás de este supuesto caso de espionaje, Rufián ha confesado que ve a la dirección del PP "capaz de hacer muchas cosas". "De hecho, están condenadas", ha recalcado.