"Unidad, unidad y unidad". En la Moncloa resumen con esa expresión el objetivo que Pedro Sánchez se marca en la XXVI Conferencia de Presidentes. La que se celebra este domingo, 13 de marzo, en la isla canaria de La Palma, poco más de dos semanas después de la fecha que primero se señaló y que se tuvo que cancelar por la agresión de Rusia sobre Ucrania. La guerra en el este de Europa, el conflicto que ha convulsionado el mundo, provocado una tragedia humanitaria de dimensiones aún impredecibles y obligado a un giro geopolítico, también ha mudado la piel de la cumbre autonómica. Ucrania estará en el centro de los debates y desde todos los ángulos, desde la acogida de refugiados hasta la reflexión sobre las medidas económicas necesarias para mitigar el daño económico o la búsqueda de una mayor protección frente a los ciberataques.

La "excepcionalidad" de la situación en Ucrania también ha motivado el cambio de posición de Pere Aragonès. Finalmente, el president sí viajará hasta el archipiélago, así que la de este 13-M será la primera conferencia a la que acudan presencialmente todos los dirigentes autonómicos desde 2012. Pero también será la primera ocasión en la que Alberto Núñez Feijóo, jefe de la Xunta, confronte directamente con Sánchez ya como próximo líder del PP, aunque será coronado en el congreso extraordinario del 1 y 2 de abril.

El borrador de acuerdo de la cumbre [aquí en PDF] que el Ministerio de Política Territorial ha trasladado a las comunidades es muy insistente en la necesidad de "unidad" para afrontar la respuesta ante la guerra en Ucrania, como fue precisa, sostiene el Ejecutivo, para encarar la pandemia. "La unidad, tanto a escala europea como en nuestro país, es esencial para afrontar estas consecuencias y, en general, las repercusiones de este conflicto sobre España y sobre Europa". El texto llama a "intensificar la colaboración entre todas las administraciones públicas", a tirar de los mecanismos de "cogobernanza y la disposición y el trabajo conjunto" para "mitigar" el impacto de la guerra.

Con la vista puesta en el Consejo Europeo de finales de mes

La propuesta del Ejecutivo se detiene en varios capítulos. El más relevante es el que recoge las medidas socioeconómicas. Además del impulso del pacto de rentas, el Gobierno recuerda ya las medidas decididas: reducción en 2022 de un 80% de los peajes a 600 consumidores electrointensivos, prórroga del IVA del 10% para la electricidad y suspensión del impuesto al valor de la producción de electricidad y del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5%, prolongación hasta el 30 de junio del bono social eléctrico para los colectivos más vulnerables y extensión de la minoración del beneficio extraordinario de las centrales de generación de gas.

El objetivo de Gobierno y comunidades es el de "atenuar el impacto del incremento de los precios energéticos" sobre los más afectados. El texto no concreta más, porque Sánchez, como dijo este viernes al término de la cumbre informal de líderes de la UE en Versalles, quiere priorizar el acuerdo en Europa, que se revise el diseño del mercado energético mayorista, que incluso se desacople el gas del precio de la luz, y para ello emprenderá la próxima semana una gira por varios países europeos para sumar apoyos a su propuesta de cara al Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. Pero no descartó adoptar medidas de manera unilateral si no cuaja el pacto entre los Veintisiete.

Todas las administraciones se comprometen asimismo a "acelerar la transición energética" y a "concienciar al conjunto de la ciudadanía y a los sectores productivos acerca de la importancia del ahorro energético", en línea con lo defendido por el alto representante de la UE, Josep Borrell. El texto apunta a medidas como el "uso más racional" del coche privado o una "moderación del uso de energía dedicado a la climatización". También se fomentará la rehabilitación y la reducción de consumos energéticos en los edificios e infraestructuras públicas y se acelerará el autoconsumo con una partida de 500 millones. Y para aumentar la autonomía estratégica, se creará una reserva de bienes considerados estratégicos para asegurar los suministros de servicios esenciales a España.

El Ejecutivo pretende igualmente reforzar la cooperación para luchar contra los ciberataques y garantizar la "calidad de las respuestas". Es la manera de prepararse frente a la guerra híbrida, los intentos de desestabilización constante impulsados por el Kremlin. El texto llama también a la coordinación de todas las instituciones para proporcionar ayuda humanitaria a Ucrania y para acoger a los refugiados que lleguen a España. Se constituirá un grupo de colaboración intergubernamental entre el Gobierno, las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pilotado por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá.

#EnDirecto | Sánchez anuncia que hará una gira por países europeos para tratar con sus líderes medidas para frenar la "escalada absolutamente irracional" de la energía y "defender a las industria y pequeñas empresas del chantaje energético de Putin" pic.twitter.com/W75TUjZ5ZC — Europa Press (@europapress) 11 de marzo de 2022

Nueve ministros

El Gabinete de coalición busca poner en común las aportaciones de todos los territorios en la cumbre del domingo. Pero esa "unidad" de acción la persigue en los otros temas mollares que se analizarán en la conferencia: situación epidemiológica, recuperación económica y estado de ejecución de los fondos. ¿Aprovechará Sánchez el marco de La Palma para anunciar el fin de la mascarilla en interiores? Distintas fuentes del máximo nivel lo niegan, porque todo el foco se situará en Ucrania. El propio presidente dio a entender en Versalles que la medida no será inminente, aunque confía en dar el paso este mes de marzo.

Sánchez viaja a La Palma acompañado de nueve ministros: las vicepresidentas primera y tercera, Nadia Calviño y Teresa Ribera; y los responsables de Exteriores, José Manuel Albares; Hacienda, María Jesús Montero; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez; Presidencia, Félix Bolaños; Sanidad, Carolina Darias, e Inclusión, José Luis Escrivá. No se suma la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que continúa su visita a Chile.

A la foto de familia con Felipe VI y un café informal con él —saludo con el monarca al que no acudirá Aragonès—, seguirá una jornada de trabajo que se espera acabe a media tarde. Este sábado, el presidente acompañará a los Reyes en el homenaje a los palmeros tras los 85 días que duró la erupción del volcán de Cumbre Vieja.