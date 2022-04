El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, sigue sin tomar una decisión sobre el adelanto electoral, aunque este viernes en Córdoba se ha puesto plazo. Moreno, que ha asistido esta mañana a la misa oficiada por el obispo Demetrio Fernández por la festividad de la Virgen de Dolores en San Jacinto, ha dicho que “esta Semana Santa y la semana siguiente” va a darle una vuelta a la cuestión y que va a hablar con distintas personas para conocer sus opiniones y decidir.

En la misma línea que en días anteriores, el presidente de la Junta de Andalucía ha vuelto a decir que esta decisión aún no está tomada y ha reconocido que su propio equipo de gobierno está dividido en esta cuestión. "Políticamente, lo que más me interesa y una parte de mi equipo me recuerda es que después del verano puedo inaugurar grandes proyectos de Infraestructuras que hemos gestionado desde el Gobierno de Andalucía, por lo que muchos miembros de mi equipo no entienden que teniendo un buen verano y pudiendo inaugurar el hospital Militar, el Metro de Málaga los trenes de la Bahía de Cádiz no lo hagamos", ha dicho a los periodistas en la plaza de Capuchinos, donde después ha asistido a la veneración de la Paz y Esperanza acompañado por dirigentes de su partido como Antonio Repullo, delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, y el alcalde José María Bellido, entre otros.

Sin embargo, Moreno ha añadido que tanto el consejero de Economía, Rogelio Velasco, como el de Hacienda, Juan Bravo, le recuerdan todos los días que “con una inflación de dos dígitos y con un empobrecimiento de las familias es muy importante ir con un presupuesto al 2023”. Ese escenario de adelanto electoral permitiría constituir el Gobierno en verano y que el nuevo ejecutivo tuviera tiempo suficiente para hacer unos presupuestos entre los meses de septiembre y noviembre. “Tengo que pensar, que reflexionar, es una decisión muy compleja pero al menos sé lo que quiero: que sea lo mejor para los andaluces”, ha concluido diciendo el presidente.

Juanma Moreno va a estar toda la jornada del Viernes Santo en Córdoba , donde acudirá a varios actos cofrades y por la tarde, a un encuentro con la asociación Kamira de mujeres gitanas. En la plaza de Capuchinos se ha encontrado con una protesta silenciosa de bomberos de Córdoba que reclaman mejoras laborales, y con las decenas de fieles que se acercan al tradicional comienzo de la Semana Santa cordobesa en la plaza del Cristo de los Faroles.