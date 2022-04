Los partidos políticos han retomado este lunes su actividad tras Semana Santa con un aviso del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que considera que solo hay dos opciones ante las elecciones generales de 2023: o una coalición de PP junto a Vox o "un Gobierno de centro izquierda" con el PSOE y el "espacio de Yolanda Díaz".

En un contexto político marcado por la economía y la cercanía de citas electorales, con Andalucía a la vuelta de la esquina, Sánchez ha alejado una tercera vía para la Moncloa -facilitar un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo o un pacto de los dos principales partidos- cuando las encuestas pronostican una mayoría de PP y Vox, impulsada por la llegada del presidente de la Xunta al liderazgo.

Para Sánchez, que este lunes en una entrevista con Antena 3 ha puesto fecha a las generales, diciembre de 2023, "queda claro" que solo hay dos opciones, "o un Gobierno de coalición de la derecha con la ultraderecha, o un Gobierno de centro izquierda del partido socialista con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz".

Sánchez ha enlazado así al PSOE con el futuro espacio de Yolanda Díaz, sin mencionar a Podemos, y ha alejado un pacto con el PP, a pesar de que su ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ofreciese este domingo apoyar al PP en la gobernabilidad, a condición eso sí, de que renuncien a pactar con Vox en toda España.

Los socialistas ligan así al PP con Vox un día antes de que Alfonso Fernández Mañueco tome posesión en Castilla y León como presidente del primer gobierno de coalición entre ambos partidos, en un acto al que no asiste Feijóo.

Podemos, que sostiene que Feijóo ha "bendecido" el pacto con Vox, ha argumentado que solo reforzando la alianza entre PSOE y Unidas Podemos se puede frenar la alianza entre PP y Vox. Además, han restado importancia a que Sánchez haya hecho alusión a Yolanda Díaz y no a sus siglas. "Es nuestra candidata y es normal esa referencia", ha apuntado Isa Serra, portavoz del partido.

En respuesta a las críticas recibidas y tras el aviso del PNV de que no estarán "ni cerca" de Vox, el PP de Feijóo ha culpado al PSOE de su coalición con Vox, por no haber facilitado un Gobierno en solitario de Mañueco. Además, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha propuesto en declaraciones a Telecinco que populares y socialistas pacten que gobierne "siempre" la lista más votada.

Inflación disparada

Los socialistas, en boca de su presidenta, Cristina Narbona, no se han posicionado con claridad respecto a esta oferta, pero han recordado que "ésa no ha sido en absoluto práctica del PP", que gobernó en coalición con Ciudadanos y Vox como socio externo en Andalucía o Madrid cuando los socialistas ganaron los comicios.

En todo caso, y aunque Feijóo no acuda a la toma de posesión de Mañueco, según el PP no por evitar la foto con Vox, sino porque priorizan la agenda económica y la reunión con la patronal y los sindicatos, el PP no ha cerrado la puerta a reeditar en el futuro coaliciones con la formación de Santiago Abascal, aunque su objetivo sea gobernar en solitario.

El líder del PP ha expresado además su apoyo "incondicional" a Mañueco, "esté o no esté en su toma de posesión" porque entre otras cosas "ha ganado limpiamente las elecciones".

Además, en una semana clave para conocer la fecha de las elecciones andaluzas, el Gobierno y el PP se han vuelto a enfrentar por la receta para hacer frente a la inflación disparada y la izquierda ha cargado contra el PP por el caso de las comisiones millonarias en una compra de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid.

A éste caso ha aludido Sánchez para descartar la propuesta de los populares de rebajar impuestos para mantener el poder adquisitivo de las familias ante el incremento de los precios.

"El impuesto más caro que pagan los ciudadanos es la corrupción", ha reprochado el jefe del Ejecutivo, que ha denunciado que la dirección nacional del PP no haya dicho nada ante la presunta estafa al Ayuntamiento, cuando está en entredicho el papel jugado por José Luis Martínez-Almeida como alcalde de la capital.

Feijóo ha rechazado "lecciones de honorabilidad" de Sánchez cuando "el Gobierno de España tiene "cuatro altos cargos imputados" por la compra de material sanitario durante la pandemia, ha recalcado que no tiene "ninguna duda" sobre la honestidad de sus compañeros y ha acusado a Sánchez de no tener corazón por no bajar impuestos.

"Con un 10% de inflación, un presidente de Gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón, es que no le interesan las gentes con dificultades para llegar a fin de mes", ha dicho durante un acto en O Porriño (Pontevedra)".

También Vox ha reclamado una bajada "radical" e "inmediata" de los impuestos y ha cargado contra Sánchez al señalar que su proyecto político es "saquear los bolsillos de los españoles" para mantener el "Gobierno más caro de la historia" y destinar el dinero público "a lo que no es esencial".

Un día antes de que el Gobierno de Mañueco eche a andar, Vox ha restado importancia a la ausencia de Feijóo en la toma de posesión. Con la crisis que hay "no es el momento" de sentirse "ofendiditos", ha dicho su portavoz nacional, Jorge Buxadé.