"Los andaluces tenemos dos caminos: el del lío de un gobierno del PP con Vox o el del avance con Cs". A la dicotomía que atraviesa esta frase encomendó su discurso una Inés Arrimadas que proclama a los cuatro vientos que ya se ha puesto en 'modo campaña electoral' en su Andalucía natal. En un acto con afiliados y simpatizantes celebrado en un restaurante malagueño, Arrimadas insistió en hablar como "andaluza" que tiene a toda su familia en el sur en lugar de hacerlo como presidenta del partido liberal. Y, con las elecciones andaluzas del 19 de junio en el horizonte, repartió ataques contundentes tanto al Gobierno PP-Vox de Castilla y León como al PSOE de Pedro Sánchez "que sigue arrodillándose ante los separatistas y no tiene un proyecto para Andalucía".

Con vistas al 19-J, Arrimadas enfatizó que "los andaluces tienen que elegir en las elecciones entre dos caminos, entre el camino de la confrontación y el lío, que es el que el PP está siguiendo en Castilla y León con Vox, o el camino del avance y de seguir utilizando a Andalucía como motor de España".

"Esta es la dicotomía a dirimir en las elecciones: o se rompe la dinámica de cambio si el PP cambia a Cs por Vox como ha hecho en Castilla y León, o seguimos por el buen camino y Juan Marín sigue siendo el vicepresidente de una Junta de Andalucía dinámica, moderna, abierta y liberal", afirmó.

Arrimadas se mimetizó con el optimismo propio de las campañas e hizo ver que las encuestas andaluzas que presagiaban la desaparición de Cs "ya no son tan negativas y dicen que Cs puede ser decisivo y que podemos relanzar ese Gobierno sin el que no se hubiera producido ese cambio". "Hay que decirle a la militancia que el trabajo hecho merece la pena y los hechos nos avalan; somos un partido que no tiene que hacer campaña con promesas futuras sino con promesas cumplidas, el que quiera saber lo que vamos a hacer que vea lo que hemos hecho", dijo Arrimadas.

A su juicio, "Andalucía necesita un Gobierno como el que hemos tenido, que por lo menos dure una legislatura más". "Imaginaros dónde se puede ubicar Andalucía si este cambio milagroso lo alargamos cuatro años más; antes a Andalucía había que buscarla en los últimos puesto de los ranking de empleo y ahora está en los primeros", añadió.

En este punto, aseguró que "Cs sigue apostando por España y Andalucía es un motor de España". "Andalucía es la comunidad más poblada y cuando se pone en modo locomotora le beneficia al resto de españoles", dijo antes de conducir su discurso hacia las críticas al PSOE.

En opinión de Arrimadas, "no se puede apostar por Andalucía, cuando uno se pliega otra vez al nacionalismo". "Hoy mismo, tenemos a Pedro Sánchez arrodillándose ante el separatismo y esto demuestra que Sánchez no tiene un proyecto de España ni de igualdad de los españoles; ni Sánchez ni el PSOE tienen un proyecto para permitir que Andalucía siga despegando y siga generando empleo".

Asimismo, la presidenta de Cs dijo que la relación del PSOE con los independentistas catalanes "es como los pimpinelas porque están todo el día diciendo que están peleados pero es mentira". "Frente al modelo de cesión al separatismo de Sánchez, frente al modelo de desigualdad del PSOE, tenemos un proyecto liberal que es fundamental para los próximos años", recalcó.

"Como andaluza, y no como presidenta de Ciudadanos", Arrimadas insistió en que "a Andalucía le han sentado muy bien las políticas liberales y Ciudadanos ha conseguido que los andaluces perdamos el miedo a que no nos gobierne el PSOE". "Nos han metido muchas veces en la cabeza el miedo de que si no gobernaba el PSOE en Andalucía, se iban a acabar las políticas sociales, se iban a acabar las ayudas a la dependencia y se iban a cerrar los hospitales; y con Cs en el Gobierno ha habido más y mejores políticas sociales, más y mejores ayudas a la dependencia, más y mejores políticas educativas, o una mejor gestión en ámbitos como el turismo o la justicia, que los ha llevado directamente nuestro líder Juan Marín", subrayó la presidenta nacional del partido liberal.