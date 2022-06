Argelia ha suspendido este miércoles, con carácter "inmediato", el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España por su "injustificable" cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, según ha anunciado en un comunicado la presidencia de la República. El 18 de marzo España dio un giro a su tradicional postura oficial hacia el conflicto y respaldó por escrito la propuesta marroquí de dar autonomía a la excolonia española.

"Las autoridades españolas han emprendido una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara Occidental, una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio que pesan sobre el Reino de España", justifica Argel.

El Gobierno de España lamenta el anuncio, según fuentes diplomáticas. Reafirma su compromiso pleno con el contenido del Tratado, porque consideran a Argelia un país vecino y amigo, según las mismas fuentes, que reiteran la plena disponibilidad de España para "seguir manteniendo y desarrollando las especiales relaciones de cooperación entre los dos países, en beneficio de ambos pueblos".

"El comunicado de Argel muestra la contradicción de todo lo que ha intentado explicar España sobre que las relaciones con Argelia estaban bien", ha dicho a El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, tras conocerse la noticia, el responsable del Frente Polisario en nuestro país, Abdulah Arabi. "Se ha vulnerado el derecho del pueblo saharaui de decidir a su futuro". El cambio de postura español, asegura, eleva la tensión y la escalada en el Norte de África: Marruecos y el Frente Polisario están técnicamente en guerra desde que Rabat entrara en el Sáhara Occidental con la Marcha Verde en 1975. En 1991 declararon un alto el fuego, que se rompió el 13 de noviembre de 2020.

Dos décadas de acuerdo de amistad

El pasado 19 de marzo, Argelia decidió llamar "a consultas con efecto inmediato" a su embajador en Madrid, Said Moussi, tras el "cambio repentino" de posición de España respecto al Sáhara. El día anterior, Marruecos hacía público el contenido de una carta escrita por Pedro Sánchez al rey Mohamed VI en la que el presidente del Gobierno español le decía que reconocía el plan de Rabat para dar "autonomía" al Sáhara Occidental como el "más serio, creíble y realista" para solucionar el conflicto histórico.

🔴Comunicado del Gabinete Real: España considera la iniciativa marroquí de autonomía como la base más seria, realista y creíble para la resolución del diferendo sobre el Sáhara marroquí.

🔗https://t.co/XFmyt5LbGj pic.twitter.com/fvNBq7fmpL — Diplomacia_marroqui🇲🇦 (@DiplomaciaM) 18 de marzo de 2022

Desde entonces, Moussi está en Argel y no hay embajador argelino en Madrid.

El acuerdo llevaba dos décadas en vigor, desde el 8 de octubre de 2002. En el texto se refleja, en particular, la “adhesión estricta a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del Derecho Internacional como elementos fundamentales para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la justicia en la sociedad internacional, en particular los principios de igualdad soberana de los Estados, de no injerencia en los asuntos internos y del respeto del derecho inalienable de los pueblos a disponer de ellos mismos”.