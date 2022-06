El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este viernes que en el PSOE no son "un ejército de zombis" y cada líder regional "tiene su personalidad" después de que su homólogo en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, apuntara que en el partido manda Pedro Sánchez y los demás "están de monaguillos".

"Page se expresa de una manera determinada. Es un secretario general de Castilla-La Mancha que tiene el apoyo de sus compañeros, el ciudadano y mucho de la Ejecutiva Federal. En el PSOE no somos un ejército de zombis. Tenemos nuestra personalidad", ha afirmado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

En este contexto, Lambán ha señalado que "de ven en cuando" los líderes territoriales del PSOE dicen "cosas que no tienen por qué estar alineadas con lo políticamente correcto". "Eso, lejos de empobrecer al partido, lo enriquece", ha aclamado.

Page, tras reconocer "con franqueza" que todavía no tiene decidido si se presentará a revalidar la Presidencia regional, sugirió este pasado miércoles que en el PSOE es Pedro Sánchez el que manda. "Los demás estamos de monaguillos", indicó en un desayuno informativo de Encastillalamancha.es.

Por su parte, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara le replicó que él no se considera "monaguillo de nada ni de nadie". "No las comparto (las afirmaciones de García-Page). Yo no me considero monaguillo de nadie ni de nada, porque represento a una tierra que tiene grandeza y dignidad y por tanto yo no soy monaguillo de nada ni de nadie", señaló.