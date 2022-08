La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que remitirá después del verano a las comunidades autónomas una nueva propuesta de financiación vinculada a la población ajustada y ha criticado que los gobiernos autonómicos sigan "parapetados en el modelo de máximos que cada uno defiende".

Después de que el 31 de enero concluyera el plazo para que las autonomías presentaran alegaciones a la propuesta de Hacienda para el cálculo de financiación según la población ajustada, Montero ha resaltado en una entrevista con EFE que Hacienda "no se ha quedado de brazos cruzados", ya que las transferencias a las comunidades y entregas a cuenta han continuado todos los años.

La población ajustada es el cálculo que se pretende hacer de cada territorio ponderando sus necesidades según determinados criterios, como la población envejecida o la dispersión de la población. El objetivo es medir el gasto de cada autonomía de acuerdo a esta variable.

"El Gobierno ha transferido los mayores recursos de la historia durante todo su mandato a las Comunidades Autónomas de manera consecutiva", ha dicho tras recordar la transferencia de 16.000 millones durante la pandemia, otros 13.000 millones al año siguiente y otros 7.000 millones extraordinarios fruto de la compensación del sistema de información del IVA (SII), "de una actuación con alevosía y nocturnidad del señor Montoro", en referencia al cambio en la gestión del IVA que hizo el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

Montero lamenta que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) las posiciones entre comunidades siguieran enfrentadas a la hora de encontrar una fórmula para financiar las autonomías según la población ajustada y ha criticado que las regiones gobernadas por el PP den incluso respuestas desiguales.

"La respuesta ha sido desigual dependiendo de que el PP gobierne en Galicia, Madrid o Andalucía. ¿El señor Feijóo está de acuerdo con lo que promueve el señor Moreno (en la comunidad andaluza), que es reparto por población? ¿El señor Feijóo esta de acuerdo con lo que promueve Díaz Ayuso respecto al reparto? Yo no escucho que Feijóo diga nada sobre los asuntos importantes del país", ha afirmado Montero, que ha pedido al PP desvelar su modelo de financiación, que debe ser votado en el Congreso.

La ministra ha recalcado que desde que gobierna Pedro Sánchez, Hacienda ha transferido más de un 40% añadido de recursos a las comunidades de los que se transfirieron durante el gobierno de Mariano Rajoy: "178.000 millones de euros más son los que se han repartido en estos últimos años; por tanto, no nos hemos cruzado de brazos", ha incidido.

No obstante, ha sido tajante al añadir que la reforma de la financiación autonómica debe tener un elevado consenso, y el gobierno socialista seguirá trabajando.

"Lo haremos una vez que se revaliden los resultados electorales en 2023 para que tengan las administraciones territoriales las garantías", ha puntualizado.

Por otra parte, en cuanto a la creación de un fondo transitorio para compensar a las comunidades infrafinanciadas, como reclama Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha, la ministra ha señalado que primero han de ponerse de acuerdo las autonomías gobernadas por el PP y ha considerado que la cercanía de las elecciones autonómicas también aleja el consenso.

"¿El señor Feijóo pretende no decir nunca nada hasta las elecciones generales? No está capacitado para dirigir un país si no tiene opinión sobre los problemas y no se quiere mojar", ha rematado.