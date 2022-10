Un alto mando del Ejército ucraniano en la reserva ha asegurado que dos millones de euros, cuyo rastro persigue la Audiencia Nacional por supuesto blanqueo de capitales en España, se destinaron al pago en 2009 del rescate de una embarcación que había sido secuestrada por piratas somalíes. "Soy teniente general en la reserva del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania y participé en funciones ejecutivas y directivas en la operación desarrollada por Ucrania debido al secuestro del barco Faina", aclara Oleksandr Borysovych Khrystenko en un acta notarial remitida al juez que investiga la operación Yakir, Ismael Moreno.

El general sostiene que el ciudadano Viktor Murenko, imputado en España, no trabajó a las órdenes del 'zar' del contrabando de armas, Vadym Alperin, que era el dueño del buque secuestrado. Según esta versión, únicamente colaboró con los servicios secretos de Kiev con "el objetivo de liberar a los rehenes".

El testimonio de este general, que ha sido aportado por las defensas de los imputados, busca exonerar a uno de los principales investigados en la causa: Viktor Murenko. Según este exmando de los Servicios Secretos del Gobierno de Kiev este empresario ucraniano no blanqueó el dinero del dueño de la embarcación, sino que simplemente ejerció de intermediario en el rescate.

Suministro de víveres

En concreto, se habría encargado de mantener la comunicación con los secuestrados y los piratas. Y en este último caso, solo en relación al suministro de víveres. Por ello, siempre según el acta notarial, Murenko no habría tenido estado al tanto de las negociaciones con los piratas somalíes respecto a la cuantía del rescate, que habrían protagonizado en exclusiva los Servicios Secretos ucranianos.

La declaración del general especifica, además, que las autoridades de Kiev involucraron en la negociación del rescate al empresario imputado en la Audiencia Nacional, que es técnico en mantenimiento de buques. Él se había encargado de reparar, apenas unos meses antes, la embarcación. Y por ello tenía en su poder los planos del buque, una documentación de gran valor, pues Ucrania tenía intención de atacar a los piratas. Pero finalmente la operación militar fue descartada, prosigue el acta notarial, "debido a las circunstancias complejas del secuestro del barco".

"Viktor Murenko no recibió órdenes ni instrucciones del dueño del barco Vadym Alperin mientras trabajaba en la sede del rescate de los marineros, ya que las órdenes provenían del mando operativo del Servicio de Inteligencia Exterior", completa el teniente general Khrystenko en su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, que exonera de forma completa a este empresario.

Liberar a los rehenes

"Fue involucrado en la operación para liberar a los rehenes en calidad de experto y especialista por el Gobierno ucraniano, y no a petición ni por recomendación del propietario del barco. No tuvo nada que ver con la compañía a la que pertenecía el cargamento del barco 'Faina'", prosigue el escrito, que alude a la embarcación con bandera de Belize, que contenía 33 carros de combate T-72 de fabricación soviética, que habían sido vendidos a Kenia. Sin embargo, otras fuentes aseguran que este ingente material militar se había vendido a Sudán del Sur, algo que estaba prohibido en el momento del secuestro, cuya liberación no se produjo hasta tres meses después.

Y de hecho, fruto de su actuación, Murenko habría recibido un relevante reconocimiento por parte del Gobierno de Ucrania: "Fue condecorado con la Medalla al Mérito del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania y con la Medalla a la Valentía y al Valor del Servicio Nacional de Seguridad de Ucrania por su labor humanitaria en las actividades desarrolladas a fin de liberar el barco 'Faina'", completa el acta notarial del alto mando militar en la reserva, a cuya existencia aludió Abc.

Por todo ello, el teniente general Khrystenko muestra su disposición a contestar todas las preguntas que realice el magistrado Moreno, "siempre que no afecten a los intereses de Ucrania en el ámbito de seguridad y no pertenezcan a la información clasificada que no se debe revelar".