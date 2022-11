Begoña Villacís está en boca de populares y periodistas por el devenir que pueda tener dentro de su formación, Ciudadanos, o en partido ajeno, el PP. También por su futuro como vicealcaldesa de Madrid, pues las encuestas le auguran una representación mínima y no se sabe aún si la tendencia acabará con ella o la mantendrá para ser "bisagra", su palabra fetiche. A ella este protagonismo no es que le incomode, más bien todo lo contrario. En estos momentos incluso se diría que cree que le viene bien. Lo mismo que la polémica generada por su campaña contra el chabolismo que llamó "okupación".

Lleva "poco tiempo en política", repite en varias ocasiones durante la entrevista, pero se ha convertido por mérito propio o demérito de terceros en la representante institucional más relevante de la formación naranja tras su desaparición en Andalucía, la Comunidad de Madrid y prácticamente en Castilla y León. Queda el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, con diez representantes que hacen malabares para mantener el ánimo a flote mientras trabajan en la refundación del partido. De momento, dice la propia Villacís, han conseguido recuperar protagonismo introduciendo en la agenda política y mediática asuntos de los que nadie se atreve a hablar, como la precariedad del actual sistema de pensiones. Y asegura que tiene balas, ganas e ideas para seguir rompiendo los esquemas y poniendo voz a lo que cree que ocupan las conversaciones reales de la gente. Que el cielo escampe y ellos sigan ahí de pie cuando la crisis pase, dependerá de los ciudadanos, con minúsculas.

Respecto a la estrategia del PP de sugerir que en algún momento terminará en sus filas, dice que no le molesta, que "esto es política": "Él (por Almeida) quiere nuestro voto y yo quiero los suyos". Asegura rotunda que se presentará con sus propias siglas a la alcaldía de Madrid y no integrada en las de nadie más, aunque matiza que todo está supeditado a lo que se decida en la refundación de su partido a nivel nacional. De los que perdieron su plaza en algún municipio y ahora tocan la puerta del PP procura no hablar: "Sinceramente, no sé ni quiénes son. Pero no les diría nada porque yo respeto mucho a la gente".

Pregunta: El último en decir públicamente que las puertas del PP están abiertas para el “talento” de Ciudadanos, incluida usted, fue Elías Bendodo. ¿Qué le sugieren estas declaraciones y lo que sottovoce dicen en el PP? Respuesta: No es nada nuevo. Yo creo que eso es un clásico de todas las elecciones. En el fondo, no está tratando de convocar tanto a figuras como a votantes que se sienten de centro, liberales. Y ese espacio está representado ahora mismo por nuestra marca. Por eso abre la puerta.

P: ¿Será que entienden que Ciudadanos está en fase de liquidación? R: Yo creo que lo que entienden es que en España el centro es imprescindible y, de hecho, mirar al centro es lo que han hecho todos los partidos políticos cuando solo había bipartidismo para tratar de ganar elecciones. Además, saben que estamos en un proceso de refundación, abriendo melones y empezando a poner de moda o tratar temas que eran tabú, como las pensiones. Y hacía mucho tiempo que el proyecto liberal en España no marcaba agenda, es verdad. Bueno, pues ahora estamos en un momento valiente donde hemos decidido hacer lo que hay que hacer, que es mostrar las verdades, apelar a un público racional que sepa que es verdad lo que nosotros estamos diciendo. Yo creo que eso puede cambiar las tendencias. De hecho, en las últimas encuestas hemos visto repunte. Es pequeño, pero lo tenemos y ahí está. Y sí que hay mucha gente que está dispuesta a pelear por ello.

P: Además de las pensiones, ¿en qué otros debates está trabajando Ciudadanos? R: Mucha gente nos pregunta, ¿vais a cambiar de siglas? ¿Vais a cambiar de color? No, eso es chapa y pintura. Estamos haciendo una reflexión mucho más profunda, que tiene que ver con el 'core' ideológico, con tocar temas sensibles en España que no se habían tocado. Uno son las pensiones. No puede ser que más del 40% de lo que nos gastamos en este país se vaya a pensiones. No es sostenible. No puede ser que los últimos años hayamos aumentado un 40% lo que cobra un pensionista, y eso lo respeto y me gusta, ¿a quién no le va a gustar? Pero a la vez, a los jóvenes no llega a un 6%. Hacía mucho tiempo que Ciudadanos había perdido la valentía de plantear una verdad incómoda. Hay muchos temas que van a marcar la agenda y esto tiene que desembocar en una asamblea donde podrá ser revalidado o respaldado.

P: Esos otros temas, ¿hacia dónde se orientarán? R: Hacia asuntos sociales y económicos. Son brechas que hemos detectado, la sociedad ahora mismo también tiene sus fallas y hay que mostrarlas sin miedo. Hay mucha gente que se dice libre, pero es incapaz de decir en público lo que habla con sus amigos en privado. Yo estoy convencida que hay mucha gente del Partido Socialista, del Partido Popular, de Vox, de Podemos, que con sus amigos reconoce que el sistema es insostenible. Pero públicamente nadie salvo nosotros se atreve a hacerlo. Y no va a ser el único tema.

Vamos a hablar de la renta, de la sostenibilidad del sistema. Vamos a tocar todos los puntos donde es manifiesto que no tenemos un proyecto de país sostenible. Lo bueno que tiene el centro es que hace mejor a los dos grandes partidos que tiene a su derecha e izquierda. El PP es mejor cuando pacta con Ciudadanos, y el PSOE es mejor cuando pacta con Ciudadanos. Es mejor el pacto del abrazo que el PSOE de Sánchez con Podemos y Esquerra que estamos viendo ahora.

P: Si tan cierto es que en la calle la gente con sus amigos habla de estos asuntos y coincide con sus posturas, ¿por qué no se traduce en votos para ustedes? R: Bueno, porque esta es la primera bandera. Pero no es un hecho aislado. Hemos conseguido marcar agenda, hemos conseguido que se vuelva a hablar de nuestras propuestas y esto, insisto, forma parte de un proyecto entero que es el fundacional, que tiene que desembocar en la Asamblea de Ciudadanos.

P: ¿Quién es la persona que tiene que liderar esa refundación? R: Eso lo tiene que decir los militantes.

P: ¿Se puede reformar con el mismo equipo? R: Todos los escenarios tienen que estar abiertos ahora mismo. Tú no puedes lanzar un proyecto de refundación pensando que lo que imaginas inicialmente tiene que ser lo que llega hasta el final. Y además, es que la filosofía, si me apuras, en la personalidad de un liberal, tiene que ser esa. A mí me gusta convencer, pero me dejo convencer. Así que yo creo que los escenarios tienen que estar abiertos y no pasa nada. Igual hay un talento nuevo, otras personas que desempeñen otra función.

P: ¿Begoña Villacís qué papel quiere tener en esa refundación? R: Begoña Villacís tiene un papel aquí en Madrid y esa es mi mejor manera de aportar al proyecto liberal de España, trabajando bien aquí en Madrid.

P: Tras la caída que ha tenido Ciudadanos a nivel nacional, en Castilla León, en Andalucía... El partido sobrevive de alguna manera por la representación que tiene en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué responsabilidad tienen usted y su resultado en Madrid en el devenir del partido? R: A ver, el partido sobrevive porque hay mucha gente en este país deseando que haya un proyecto de centro liberal. Me encuentro con mucha gente, que esto puede ser el síndrome de candidato, que está deseando que tengamos opciones para apostar por nosotros. La mayor parte de la gente de España es sensata, no es extremista, y ahora mismo se necesita sensatez, eso es lo que garantiza Ciudadanos. ¿Qué puedo hacer yo? Gobernar y hacerlo bien, con todas las cualidades que pueda tener el centro liberal en España, que son fiabilidad, valentía, lealtad. Yo soy un vehículo más para mostrarlas. Es así de sencillo.

P: Respecto a las perspectivas municipales y autonómicas, ¿tiene Ciudadanos candidatos y estructura suficiente para presentase en los distintos municipios? Tras lo ocurrido en Andalucía, Castilla y León o Madrid comunidad han perdido mucha gente. R: Sí. Cuando sí que era complicado era en 2015. Pero yo aprecio dos realidades. Una, la mediática, donde vivimos todos pendientes de la última encuesta y especulando. Y dos, la realidad orgánica, tenemos los resultados y la fuerza electoral que se nos dio en 2019, salvando tres autonomías. Pero tenemos miles y miles de concejales. La mayor fuerza que tiene el partido, que es la local, está prácticamente igual. Gente hay, y gente que se sigue sumando también.

P: ¿Sí? Escuchamos más hablar de las fugas que de las nuevas incorporaciones. R: Porque es más noticia cuando el hombre muerde al perro, ¿verdad? Hay dos partidos en Madrid que han perdido muchos más concejales que nosotros, y no son noticia. No pasa nada.

P: Tras la defensa que ha hecho usted del Gobierno de coalición con el PP y su identificación a veces con el propio alcalde, ¿por qué un ciudadano madrileño debe votar a Villacís y no a Almeida? ¿Qué les diferencia? R: Somos perfiles distintos y proyectos distintos. Formamos un buen gobierno, somos personas serias, responsables y garantizamos estabilidad. Pero el PP no deja de ser un proyecto conservador. Nosotros somos un proyecto liberal. Y de hecho no ha sido extraño que en votaciones en pleno hayamos votado distinto. No creo que a mí se me identifique con Almeida para nada. A mí se me identifica con un buen gobierno y se me identifica con lealtad. Yo he podido ser alcaldesa en este mandato. Dos veces me lo ofrecieron y he renunciado a eso. No hay muchos políticos en España que hagan eso por lealtad a un gobierno. Yo me siento muy orgullosa de eso.

P: ¿Le han propuesto, formal o informalmente, sumarse a las filas del PP? R: No he tenido ninguna propuesta formal. Lo creáis o no. Me preguntan todo el rato lo mismo, pero no, no. No he tenido ninguna propuesta formal.

P: ¿E informal? R: Más allá de la pregunta que me has hecho antes... eso forma parte de las gracias que nos hacemos, y yo también las hago: "¿Cuándo te vienes al proyecto liberal?" Pero formalmente no he tenido alguna propuesta.

P: ¿Y la gente de su equipo? R: Que yo sepa no.

P: ¿Teme fugas entre sus concejales del Ayuntamiento de Madrid? R: No, en este mandato hemos vivido muchas cosas. Y si la gente se para a reflexionar, no hemos tenido problemas en Ciudadanos ni interferencias con el partido. No, casi todas las noticias han surgido de la parte del PP, donde ha habido sucesos traumáticos. Nosotros en todo momento hemos sabido ser leales en el gobierno de coalición y hemos pasado por muchos problemas. Yo estoy convencida que a nadie se le ocurriría ser desleal conmigo. Estoy convencida de que no.

P: Más allá de las fugas, ¿la gente de su equipo le ha manifestado su preocupación por el resultado que pueda tener Ciudadanos en las próximas elecciones? R: No voy a negar que todos hemos vivido con preocupación los resultados electorales del partido. Por supuesto. No la gente de mi equipo, yo misma. Pero creo que en España es esencial que haya un proyecto liberal reformista.

P: Ha sido una de las pocas dirigentes de Ciudadanos que no ha criticado a Juan Marín por haberse incorporado como presidente del Consejo Social en el Gobierno de Juanma Moreno. R: No solo no le he criticado, sino que le he defendido.

P: ¿Por qué? R: Juan Marín es muy amigo mío. Le considero una de las personas más buenas, honestas, íntegras, que me he cruzado en política y para mí eso es importante. Además, no se va de vicepresidente o a un puesto orgánico del PP. Y hay mucha gente que se ha ido y por darle gusto a los nuevos jefes rompe el carnet de Ciudadanos. Juan ha decidido que no, que él sigue siendo liberal, que sigue siendo de Ciudadanos y que va a seguir defendiendo a Ciudadanos. He hablado mucho con Juan Marín durante este tiempo e insisto, yo lo respeto muchísimo.

P: Pero a Marín se le ha pedido que deje la militancia en Ciudadanos. R: Yo no me voy a meter en ese tema de cómo ha sido exactamente

P: Pero lo ha dejado, ¿no? R: No sé. No sé en qué punto está la historia exactamente, pero yo digo que le he defendido y no tengo ningún problema en reconocerlo.

P: Si Ciudadanos no consiguiera representación en el Ayuntamiento, ¿aceptaría usted un puesto similar? R: No me veo haciendo algo así. Para empezar, a mí no me da sarpullidos la empresa privada. Creo que lo que te da realmente libertad ejerciendo la política es tener un sitio a donde volver, y yo la mayor parte de mi vida la he pasado en la empresa privada.

P: Usted ha dicho que no le importaría volver a repetir una coalición de gobierno con José Martínez Almeida, pero si se cumple lo que dicen hoy las encuestas, Vox obtendría más ediles que Ciudadanos (en las últimas elecciones fue al revés). ¿Estaría dispuesta a entrar en un gobierno en el que también estuviera Vox? R: Todas las encuestas dicen que somos decisivos. Y la fuerza de la bisagra, que es lo que nosotros no supimos entender, es que la bisagra es quien pone las condiciones. Vox puede tener más concejales, pero el problema es que no tiene maniobrabilidad porque sólo puede pactar con un partido, el PP. Eso le pasa en el arco ideológico a Podemos y le pasa a Vox, y eso le resta mucho margen de maniobra. Eso hace que nosotros pongamos las condiciones y ejerzamos de bisagra para evitar que los populismos entren en el Ayuntamiento de Madrid y haya un gobierno sensato.

P: Para que quede claro, esa sensatez no pasa entonces por Vox y ustedes en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid. R: Nosotros con Vox hemos negociado y sacado presupuestos adelante, pero no de una forma fácil, no nos ha garantizado nunca la estabilidad que necesita un buen gobierno. A Vox no le preocupa la gestión. No son un socio fiable. Imagínate esa volatilidad dentro del gobierno. Yo creo que no es bueno para Madrid. Se está viendo en Castilla y León. Con lo cual, insisto, si nosotros somos bisagra, tendremos menos concejales, pero más capacidad para decidir. El poder que te da ser bisagra no es cuantitativo necesariamente, pero sí cualitativo.

P: ¿Habrá candidato para la Asamblea de Madrid? R: Tendremos candidato o candidata para la Comunidad.

P: ¿Con qué expectativas? R: Difíciles pero mejorables. Tenemos un gran recorrido de mejora. Vamos a ponerlo así.

P: Evidente, ahora mismo no tiene representación en la Asamblea... No sé si es casi un castigo para el candidato. R: No es un castigo. Este es un partido para gente valiente. Si quieres vivir tranquilo, seguro, de forma conservadora, te vas a un partido del bipartidismo.

P: Le he escuchado decir que el centro sobrevivirá a este cambio de ciclo.

R: Nosotros somos un partido liberal. Yo estoy convencida de que tenemos que sobrevivir porque somos lo más parecido a los ciudadanos. Tú coges a un ciudadano por la calle, le haces una serie de preguntas, y en el checklist la gente se sentiría más identificada con Ciudadanos.

Estamos muy sujetos a modas, la política se ha convertido en un producto de consumo. Pero en este tiempo, y no llevo tanto en política... Hace cuatro años Sánchez estaba desahuciado. Nadie daba un duro por Sánchez. Casado iba a ser presidente. Todo el mundo apostó todo por Casado. Pablo Iglesias iba a superar a Pedro Sánchez. He visto tantas cosas y tantas fluctuaciones, que creo que es perfectamente verosímil y viable.

P: ¿Lo cree de verdad? R: Cómo ocurra eso va a depender de cómo nos refundemos, de la asamblea y de lo que hagamos. Y creo que somos muy responsables de lo que consigamos.

P: Respecto a la gestión en el Ayuntamiento de Madrid, el año pasado nos dijeron que llegaba el caos si no había presupuestos. Este año van camino de la prórroga. Dicen que la oposición es irresponsable, pero ustedes tampoco han cumplido con todo lo prometido el año pasado. R: Hemos cumplido todo lo que hemos podido. Y yo, personalmente, el otro día en el pleno salí a dar un discurso agradeciendo a la oposición y diciendo qué parte de lo que ha ocurrido en Madrid es atribuible a ellos. La voluntad política de cumplir los acuerdos siempre la hemos tenido, siempre. Lo que peor me parece es que salimos dando la rueda de prensa de presupuestos y una hora más tarde teníamos ya posicionamientos. ¡Pero si no se habían leído los presupuestos! Cuando Sánchez necesitó que alguien negociase los presupuestos, nosotros nos sentamos sabiendo los votos que nos hace perder. Nuestra postura ha sido la de sentarnos a negociar siempre. Su trabajo real (el de los grupos de la oposición) no es ganar elecciones, es trabajar por los madrileños. Yo he dicho abiertamente que estos presupuestos no son los definitivos, porque si negocias, los presupuestos finales van a tener algo de los demás. Tienen el poder de conceder a sus políticas un espacio en los prepuestos, pero no quieren hacerlo.