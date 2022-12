No espera más. Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y una de las caras más conocidas del partido, ha decidido dar un paso al frente y trabajará en una candidatura propia para liderar la formación a partir de la asamblea general del próximo mes de enero. El diputado encarna oficialmente el sector crítico contra Inés Arrimadas, que debe decidir si presenta su propia lista.

Según el modelo organizativo pactado en la reunión del pasado viernes con todos los pesos pesados del partido, cada candidatura deberá contar con un secretario general (que será el responsable de la parte orgánica) y un portavoz nacional (que, de facto, supone ser la voz política del partido y el principal responsable de la estrategia). Bal no adelantó con quién hará tándem —"estoy llamando a mucha gente y lo iremos viendo en las próximas semanas", dijo— insistiendo en la idea de que el proceso de refundación en el que está embarcado Ciudadanos "necesita algo nuevo de verdad, que sea revolucionario y un cambio de papeles y en el liderazgo".

Justo en frente del Congreso de los Diputados, el portavoz naranja compareció en una inesperada convocatoria para insistir en que su objetivo "no es presentarse contra nadie ni contra Inés Arrimadas", pero dejó claro que ella no puede seguir al frente del partido. Afirma que su paso adelante tiene mucho que ver con el contacto con militantes y afiliados que están expresando sus opiniones en estos días, a pesar de que él ya fue candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en mayo del año pasado y no obtuvo representación.

Bal justificó los malos resultados recordando el momento tan duro por el que pasaba su partido, "la campaña de destrucción de Pablo Casado y Teodoro García Egea" y que las encuestas les daban un 1% en intención de voto al arranque de la campaña frente al 3,57% que al final obtuvieron aquel 4 de mayo. "Voy a trabajar para el que nos dice que un día nos votó vuelva a hacerlo", explicó.

El portavoz defendió que "la opción política liberal y progresista" es "fundamental" en España a pesar de que las encuestas auguran en este momento la desaparición de los naranjas. A pesar de que su anuncio habla de una candidatura para liderar el nuevo partido que saldrá de la asamblea, quedan muchos pasos por dar. Primero tendrá que configurar una lista completa, que se someterá a primarias contra el resto que se presenten (si las hay). De esa asamblea saldrá el nuevo liderazgo bicéfalo de Ciudadanos.

El portavoz político (a lo que él aspira) está íntimamente ligado con la candidatura a las próximas elecciones generales pero, en todo caso, para ese objetivo habrá unas nuevas primarias más adelante.

Como adelantó este diario, el enfrentamiento entre Arrimadas y Bal llevaba cocinándose un tiempo en el grupo parlamentario, donde la presidenta sólo cuenta con el apoyo del malagueño Guillermo Díaz. La candidatura de Bal implica una implosión interna absoluta que pondrá a prueba la convivencia en el Congreso de los Diputados.