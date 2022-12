La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este sábado al ser preguntada por la supresión del delito de sedición que España está "absolutamente protegida" gracias a la Constitución y ha reivindicado su conmemoración por ser el "marco de convivencia" del país.

Robles ha hecho estas afirmaciones antes de participar en las jornadas de puertas abiertas del Congreso con motivo del Día de la Constitución y ha destacado que "España es un país grande" y se siente "orgulloso" de serlo.

Ha incidido en que su seguridad está garantizada "precisamente, porque tenemos este marco que es la Constitución" y ha querido también poner en valor el Congreso como "casa de la palabra, el respeto, la tolerancia y la concordia".

La titular de Defensa, único miembro del Gobierno que tenía previsto asistir a las jornadas, ha lamentado "el tono en exceso" de los últimos días en la Cámara y ha recalcado que "en ningún caso puede ser la casa de la descalificación y el insulto".

"Los ciudadanos tienen que ver y saber que aquí se viene a hablar y a debatir con todo el respeto", ha subrayado.

En esta segunda y última jornada de puertas abiertas, uno de los principales protagonistas está siendo el hasta ahora diputado del PP Adolfo Suárez Illana, que esta semana ha anunciado su marcha de la política.

Ha sido el encargado de abrir este sábado la emblemática Puerta de los Leones y de recibir a los ciudadanos que aguardaban en el exterior.

Luego, en el hemiciclo, ha atendido a cuantas personas se han acercado para charlar unos minutos con él, intercambiar anécdotas y hacerse una foto, a lo que está accediendo amablemente sin descanso con los ujieres como improvisados fotógrafos.

Suárez Illana ha agradecido el apoyo de los ciudadanos, así como el abrazo y las palabras de despedida que le brindó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el Pleno, que ha considerado un "regalo".

Y al pedirle un consejo para el futuro ha destacado: "La concordia es posible, es posible entendernos".

Suárez Illana se despedirá definitivamente del Congreso esta tarde poniendo fin a las jornadas con el cierre de la Puerta de los Leones, por la que este viernes, en su primer día, pasaron 2.400 personas.

Pide no especular sobre los explosivos

Robles ha pedido además que no se especule con los paquetes explosivos recibidos en los últimos días por miembros del Gobierno, empresas y la embajada de Ucrania, y ha confiado en que la Policía dará con los responsables de estos envíos.

La ministra ha rogado "ser muy prudentes, muy discretos y no hacer especulaciones" con los paquetes que han estado recibiendo en los últimos días algunos ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además ha mostrado su solidaridad con la embajada de Ucrania en España, y con todas las embajadas que están recibiendo "otro tipo de paquetes" que "no sabemos si son los mismo o no". "Conviene no mezclar las cosas, ser muy prudentes, muy discretos y que no se haga especulaciones", ha agregado.

También ha defendido el trabajo de la Policía que "es muy buena" y está realizando todas las actuaciones que considera necesarias "con la máxima discreción". "Yo confío en que al final sabremos quiénes están detrás de estos envíos", ha agregado.

En los últimos días, se han recibido paquetes con sustancias explosivas enviados entre otros al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ministerio de Defensa o la Embajada de Ucrania en Madrid, donde el pasado miércoles una carta explosiva remitida al embajador causó heridas de carácter leve en una mano a un trabajador.

Además, este pasado viernes, el Ministerio del Interior confirmó otro envío sospechoso a la Embajada de Ucrania en Madrid que contenía un ojo de animal aplastado, guardando similitud, por tanto, con otros paquetes recibidos en embajadas de este país invadido por Rusia. Interior descartó, no obstante, la existencia de ninguna sustancia explosiva o deflagrante, así como de un mecanismo para su activación.