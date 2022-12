El PP sigue de cerca la situación interna de Ciudadanos y en mitad de la crisis interna que amenaza con romper la formación, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, volvió a repetir que Génova “tiene las puertas abiertas al talento” del partido naranja. No especificó nombres y apellidos, pero no dudó en decir que la posición de los populares es conocida. Y pasa por intentar captar a los activos naranjas.

Bendodo aseguró que el comité de dirección no habló específicamente de la situación de Ciudadanos, “respeto absoluto” dijo en dos ocasiones, pero reconoció que la postura del PP no ha cambiado: “Nada nuevo que no haya dicho ya. El talento de Ciudadanos tiene las puertas abiertas”. Casi al mismo tiempo Inés Arrimadas comparecía en una rueda de prensa para confirmar que si Edmundo Bal no rectifica y desiste de presentar su propia candidatura, la actual presidenta formará parte de una nueva lista.

La apuesta de la líder naranja pasa por intentar “una candidatura de unidad” en la que también podría integrarse Bal, aunque está por ver en qué puesto. El modelo organizativo pactado en la ponencia estatutaria establece una suerte de bicefalia en la que los dos principales cargos serán secretario general (responsabilidad orgánica) y portavocía política. La intención del abogado del Estado es ser el portavoz en su candidatura y está recabando el resto de nombres.

Arrimadas considera que para evitar la ruptura total del partido hace falta unir a los principales dirigentes en una sola candidatura, aunque a día de hoy parece difícil que eso ocurra. Bal dio un paso al frente para, precisamente, evitar que la presidenta siga.