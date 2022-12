Están los diputados de la Comisión de Justicia recuperándose aún de dos sesiones intensas, aunque no largas, sobre la reforma del Código Penal y mejor que sepan ya que no van a poder relajarse. El jueves próximo habrá pleno extraordinario para la aprobación definitiva en el Congreso. Si sale adelante, al Senado, en donde la Mesa ya está avisando que el procedimiento será un visto y no visto. Es posible, tal es el empeño del Gobierno y de sus aliados, que esta reforma con rango de ley orgánica viva en la Cámara Alta sólo una semana.

Lo que ha durado en el Congreso ha sido algo más. Tres semanas. 21 días. El pasado 24 de noviembre tuvo lugar el debate para la toma en consideración de la proposición de ley registrada por el PSOE y Unidas Podemos. La Junta de Portavoces decidió celebrar un pleno extraordinario para cursar el trámite. La sesión se tuvo que incorporar a una agenda saturada por el procedimiento presupuestario. Aquel jueves, el pleno aprobó la admisión a trámite a media noche, prácticamente recién empezado el día siguiente. El Gobierno dio conformidad con la proposición en apenas 24 horas a pesar de que lo habitual es que apure el plazo del mes que le da las disposiciones reglamentarias. El 1 de diciembre volvió a incorporarse otro pleno extraordinario para que el Ejecutivo y sus aliados sortearan los vetos del PP, Vox, Cs... La hora de la votación no fue tan intempestiva, pero la Junta de Portavoces otra vez tuvo que convocar un pleno extraordinario, es decir, un pleno que no estaba previsto en el calendario y que se formaliza de manera sobrevenida. Y este jueves, 15 de diciembre, un tercer pleno extraordinario para aprobar los cambios hechos vía enmiendas parciales, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, fuentes parlamentarios. Para esas propuestas puntuales el plazo se ha estrechado también mucho. En ocho días los grupos las formalizaron. El pasado 9 se dieron a conocer en medio de una enorme expectación. En juego, la reforma de la sedición, o su derogación, y la reforma de la malversación.