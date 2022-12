Los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y PSOE han concluido sin acuerdo por segundo día consecutivo la reunión de ponencia del dictamen del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar animal al no haber llegado a una postura común relativa a los perros de caza y de trabajo.

La tramitación de esta norma queda aplazada sin fecha, mientras que sí han dado luz verde al dictamen de ponencia del proyecto de ley de reforma del Código Penal para elevar las penas por maltrato animal, que podría ser aprobada por el pleno del Congreso el 22 de diciembre.

Así, dejan abierta la ponencia de la ley de bienestar animal para seguir negociando ante el riesgo de que el proyecto legislativo decayera porque la formación morada no estaba dispuesta a apoyar un texto propuesto por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que recogiera la enmienda socialista para excluir a dichos animales, según han informado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Sin embargo, en la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados sí ha salido adelante el informe de ponencia del proyecto de ley para reformar el Código Penal con el apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno de coalición UP, PSOE, Bildu y Junts y con el rechazo de PP y Vox. Ahora el texto se someterá a votación en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y podría debatirse en el último pleno de la Cámara Baja antes de Navidad.

Ambos proyectos, que se tramitaban en paralelo por la vía de urgencia, toman desde este martes caminos separados ya que la reforma del Código Penal avanzará de según el trámite parlamentario habitual, mientras que el proyecto de la ley de bienestar animal queda estancado sin fecha ante las discrepancias de Unidas Podemos y PSOE.

La reunión para dictaminar la ponencia comenzó este lunes, aunque terminó sin resultados positivos y los grupos se emplazaron a este martes para tratar de llegar acordar un texto pactado para su votación de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ambos textos legislativos.

Pero fuentes de Unidas Podemos han precisado a Europa Press que si bien la reforma del código penal se ha resuelto este martes en aproximadamente quince minutos con el apoyo de los grupos del acuerdo de investidura --excepto ERC y PNV que no estaban presentes--, el proyecto de ley de bienestar animal sigue sin cerrarse porque el PSOE no cede y se niega a retirar la enmienda por la que los perros de caza y otros animales de trabajo quedarían excluidos de la norma, algo que Unidas Podemos no acepta.

La formación morada mantiene su postura por la que aspira a incluir a todos los vertebrados sin excepción. Sin embargo, para salvar la ley el Ministerio de Derechos Sociales lanzó una oferta a los socialistas que copiaba la ley autonómica de Castilla-La Mancha que deja fuera a los perros de los cazadores sólo cuando están practicando el ejercicio cinegético.

Así, estas fuentes explican que de mantenerse el texto con la enmienda socialista, lo más probable sería que el proyecto de ley no prospere, ya que Unidas Podemos no acepta estos términos y estaría dispuesta a votar en contra de su propio proyecto legislativo.

Por su parte, tanto en la reunión del lunes como el martes, el PSOE contraofertó a Podemos una propuesta que pasaría por dejar fuera de la ley de bienestar animal a los perros de caza, que serían regulados a través de la Estrategia Nacional de Caza y con respeto a los límites en materia de bienestar animal que marquen las respectivas normativas autonómicas. Algo que, según fuentes de Unidas Podemos, es del todo inaceptable porque ya consideran una rebaja más que suficiente la oferta planteada por la ministra Ione Belarra para sacar de la aplicación de la ley a estos perros solo cuando estuvieran practicando el deporte cinegético.

El texto de la enmienda socialista ofertada este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, proponía excluir de la aplicación de la ley a los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza que pasarán a contar con una legislación propia, según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, en la legislación específica y, en todo caso, cumplirá con la legislación autonómica correspondiente. Las modificaciones introducidas en la mañana del martes no han sido suficientes para limar los escollos entre ambos partidos de Gobierno.

En definitiva, la formación morada prefiere que la ponencia de la ley de bienestar animal se suspenda sin fecha y quede abierta a la espera de alcanzar un acuerdo que se negocie probablemente 'arriba', es decir a nivel del Gobierno de coalición, dado el riesgo de que el grupo parlamentario popular apoyara la enmienda socialista para después rechazar el proyecto de Ley en su conjunto.

UP y PSOE han optado finalmente por seguir debatiendo los términos de una norma que se tramitaba por la vía de urgencia, cuestión que también había sido criticada por los grupos de la oposición.

En cuanto a la reforma del Código Penal para elevar las penas por maltrato animal, ahora seguirá su curso con el objetivo puesto en que sea aprobada en el pleno del Congreso de los Diputados previsto para el 22 de diciembre.