El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que la derecha y la ultraderecha, en referencia al PP y Vox, han urdido un "complot" para intentar "amordazar" el Parlamento y "secuestrar" al Tribunal Constitucional, pero ha asegurado que "la democracia y la Constitución prevalecerán" frente a esas actitudes.

"Estamos ante un intento de atropellar la democracia por parte de la derecha política y judicial jaleadas por la derecha mediática", ha añadido.

#endirecto | Sánchez: "De todo lo que hemos vivido hoy en el Tribunal Constitucional y en el Congreso hay una conclusión que tenemos que extraer: la democracia prevalecerá y la Constitución prevalecerá" pic.twitter.com/oF0LbiJXct — Europa Press (@europapress) 15 de diciembre de 2022

Sánchez ha interpretado de esta forma el intento del PP de que el Tribunal Constitucional paralizara la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal que incluye la modificación de las leyes del Consejo General del Poder Judicial y del propio Alto Tribunal.

En la rueda de prensa que ha ofrecido este jueves al término de la reunión del Consejo Europeo que se ha celebrado en Bruselas, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que la intención era mantener el bloqueo del Tribunal Constitucional de la misma forma que se mantiene el bloqueo para renovar el órgano el gobierno de los jueces "tras secuestrar la Constitución durante cuatro años".

"De todo lo vivido hoy en el Tribunal Constitucional y en el Congreso de los Diputados hay una conclusión, que la democracia y la Constitución prevalecerán", ha recalcado.

Ha insistido en su idea de que ha habido un intento de "amordazar" y "atropellar" al Parlamento con el bloqueo de una votación, algo que ha subrayado que no había ocurrido desde el inicio de la etapa democrática.

Tras preguntarse el porqué de esa actitud, ha advertido de que no se puede saber qué será lo siguiente que se plantee hacer la oposición, pero ha insistido en que los españoles han de estar tranquilos.

"Hoy el Parlamento ha podido ejercer su tarea con plena normalidad y a pesar de este complot que hemos visto tan burdo de la derecha y la ultraderecha", ha añadido Sánchez antes de alertar de que "no todo vale" y de que no se puede llamar al Gobierno "ilegítimo, criminal o golpista" como se ha escuchado en los últimos años por parte de partidos que cree que no tienen ningún proyecto que ofrecer.

#endirecto | Sánchez reivindica el respeto de la voluntad popular: "No se puede decir que este Gobierno es ilegítimo, de okupas, porque ha sido respaldado por los votos de los españoles" pic.twitter.com/OlxFoLSJ0Y — Europa Press (@europapress) 15 de diciembre de 2022

Sánchez ha reiterado que no se puede permitir el secuestro del Consejo General del Poder Judicial y del TC y hay que respetar el resultado de las urnas y la separación de poderes.

"En definitiva, hay que respetar la democracia, y en una democracia los poderes emanan del pueblo", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha asegurado que el procedimiento para reformar el Código Penal se ajusta al Reglamento del Congreso, y ante la decisión que debe adoptar el Tribunal Constitucional el próximo lunes tras la petición del PP y que en caso de que prosperara podría frenar la tramitación de la reforma prevista, ha pedido que "impere el sentido común y la Constitución"·.

A su juicio, "está todo dicho" con el hecho de que el PP presente un recurso y de manera inmediata por vez primera en más de cuarenta años el Tribunal Constitucional, con carácter de urgencia, convoque un pleno y avoque al pleno ese recurso.