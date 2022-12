El número 2 de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís -Santiago Saura-, y las diputadas en el Congreso Sara Jiménez y María Carmen Martínez serán el "núcleo duro" de la candidatura de Edmundo Bal para liderar Ciudadanos, una lista que disputará la dirección del partido a la que promueve Inés Arrimadas.

Edmundo Bal ha dado a conocer este miércoles en declaraciones frente al Congreso los tres nombres de su círculo más estrecho que han dado el paso de apoyar este nuevo proyecto naranja que aspira a reconectar con el electorado recuperando el ideario inicial del partido, "de centro, liberal y progresista".

Ayer mismo, ha explicado Bal, hizo un último intento para llegar a un acuerdo con Arrimadas, ofreciéndole que se quedara como portavoz en el Congreso cuando su anterior propuesta para lograr un pacto con la líder naranja era que los dos dieran un paso al lado y fuera María Muñoz quien ejerciera la portavocía en el Congreso.

"Lamento que no fuera suficiente, me presento con una lista que no busca el enfrentamiento y que sigue abierta a Arrimadas porque es una magnífica parlamentaria", sintiendo que no quiera negociar.

No obstante, Bal ha asegurado que sigue abierta la oferta a Arrimadas con la idea también de que existan "contrapesos" dentro del grupo parlamentario dando la posibilidad, por ejemplo, de rotar ellos dos al frente del grupo.

Los cuatro que encabezarán esta candidatura de cara a la Asamblea de enero son Santiago Saura, que será el candidato a secretario general del partido; Sara Jiménez, que ocupará la Vicesecretaria; y Mari Carmen Martínez, que ejercería como coordinadora nacional. El resto de nombres se darán a conocer previsiblemente el viernes.

Saura, que ha comunicado a Villacís su decisión de apoyar a Bal, ha señalado que se presenta para "relanzar Cs como el partido de centro reformista de España, diferenciado de otro partido, con independencia y que no busca confluir con ningún otro".

Acompañando a Bal estaban este miércoles también, entre otros, el diputado Miguel Gutiérrez, el senador Miguel Sánchez y Juan Carlos Bermejo, que compitió con Albert Rivera en primarias en 2017 para dirigir el partido y con Ignacio Aguado en 2019 para ser el candidato a las autonómicas de Madrid.

Respaldo de Igea

Quien no estaba arropándole pese a haber apoyado decididamente a Bal todos estos días, ha sido María Muñoz que, según ha contado el portavoz, le ha dicho que por ahora prefiere mantenerse al margen de las dos candidaturas enfrentadas si bien confía en que al final la responsable económica se integre en su lista.

Además respaldan al actual portavoz y vicesecretario general del partido el que fuera vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, y el que fue segundo de Ignacio Aguado, César Zafra, personas que aún no han confirmado si se integrarán en la candidatura de Bal.

Precisamente Bal ha querido agradecer a Igea y también a Villacís, muy próxima a Arrimadas, todos los esfuerzos que han hecho para conseguir una lista de unidad buscando los dos una "tercera vía" que no ha salido adelante.

Una candidatura que, ha recalcado Bal, será de "auténtica renovación, sin cosméticas" y, por tanto, muchos de los nombres serán desconocidos porque de lo que se trata, han señalado fuentes del partido, es de aunar experiencia y talento para impulsar una auténtica renovación.

Bal, dispuesto a integrar en su candidatura, si gana, a los de Arrimadas, aspira a "ensanchar el arco de ideas y que quepa más gente", justo lo que no ven en el proyecto de Arrimadas, a la que ven haciendo seguidismo de los populares.

Desde la candidatura de la actual líder naranja han criticado mucho que Edmundo Bal presente parte de su candidatura justo en la semana más complicada políticamente, con toda la polémica entorno al Constitucional, aparte de que están convencidos de que no tiene ninguna posibilidad de ganar las primarias.

También creen que el hecho de que esté Igea apoyando a Bal resta a su candidatura y es una "garantía para perder", han dicho las mismas fuentes, que subrayan que Arrimadas cerrará esa lista porque "no es su lista, es una lista de unidad".

Para no ser la lista de Arrimadas, han ironizado otras fuentes de Ciudadanos, "está ofreciendo puestos en su futura ejecutiva", confirmando así la idea que tienen de que no quiere dejar de mover los hilos de la formación.