El lío estaba fuera, pero también dentro. El acto de entrega de premios de Alumni Ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense se ha convertido nada más empezar en un acto reivindicativo y político contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Hoy es un día de luto", ha proclamado la estudiante Elisa María Lozano, premio extraordinario de Ciencias Audiovisuales con la mejor nota de su promoción para cerrar un discurso totalmente contrario al premio que se concede también hoy a Ayuso como Alumni Ilustre y que ha provocado críticas desde que se conoció.

Esta primera intervención ha condicionado también los discursos de los otros ilustres reconocidos, incluido el de la propia Ayuso, que recordó a Lozano que ella nunca pidió "ser elegida, pero ni más ni menos". La presidenta ha hecho un repaso de su paso por la Facultad, donde ha querido reivindicarse, asegurando que trabajó como una más de sol a sol y fue una de las fundadores de la radio complutense, hoy llamada Inforadio, e incluso ha intentado hacer guiños a la educación pública entre las críticas que se han escuchado dentro y fuera del salón de actos precisamente en defensa de lo público y en contra de las políticas del Gobierno popular.

Control policial

Un cordón policial ha evitado que los manifestantes sin carné universitario pudieran acceder a la Facultad de Ciencias de la Información a primera hora de la mañana. Ante el control policial, un centenar de personas se ha concentrado alrededor del metro de Ciudad Universitaria, a escasos metros de la Facultad que acogía el acto. A gritos de “la uni no se vende” y pancartas en las que se leía “No hay peor clima que el que Ayuso predica” o “¿La Universidad, rector, enseña corrupción?” han estado esperando durante más de una hora a que llegaran los premiados.

Sin embargo, poco antes de la llegada de la presidenta, varios universitarios que cumplían los requisitos para acceder al centro se han agrupado junto al salón de actos y han querido recibir a Ayuso entre gritos de "fascistas". Dentro, en cambio, el PP había organizado a las Nuevas Generaciones de Madrid y con Ignacio Dancausa a la cabeza, también estudiante de la universidad, han dado la bienvenida a Ayuso aclamándola como presidenta. Ocupaban dos filas y es a los únicos que se ha escuchado al comenzar el acto.

Primer discurso reivindicativo

Pero ha llegado el primer premio, y el primer discurso. Elisa María Lozano ha arrancado así: “Es un premio que no quiero absolutamente para nada”. Primer ataque a Ayuso, allí presente en primera fila. Con un 9,28 de nota, Lozano ha asegurado que no rompía su diploma "porque podría ser ilegal", pero ganas no le faltaban, según ha confesado al público.

La estudiante ha hecho un discurso reivindicativo en el que ha querido dedicar el premio a los que estaban fuera manifestándose: “Estoy harta de la titulitis, la Complutense es increíble y son más ilustres los que se manifiestan fuera y los profesores que nos han dado clase”, que los que estaban allí dentro como Ayuso, ha proclamado. Y su madre, ha completado, que es que es quien le “ha dado criterio”. “Alguien se sabía mi nombre? No. Pero el de Ayuso, sí. Todo el mundo lo conoce y no está haciendo nada”. “Hoy es un día de luto”.